Elrajtolt a beregszászi járási kispályás labdarúgó-bajnokság

Péntek délután elrajtolt az I. Beregszászi Járási Kispályás Focibajnokság, amelyet a KMKSZ Ifjúsági Szervezete hívott életre. A labdarúgó-bajnokság ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a beregszászi Barátság Stadionban, melynek műfűves pályái adnak otthont a küzdelmeknek.

Az esemény megnyitóján köszöntőt mondott Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Ohar Roman, a Beregvidék SC vezetőedzője, valamint Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke. Beszédeikben kiemelték a sport közösségépítő erejét, valamint az ilyen kezdeményezések fontosságát a helyi közösség életében – olvasható a KMKSZ ISZ közösségi oldalán.

A bajnokság pénteki nyitómérkőzése igazi gólparádét hozott: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem csapata kiütéses, 6–0-s győzelmet aratott Tasnád együttese felett. A második találkozón a Tiszakeresztúri FC lépett pályára a Kígyósi FC ellen, a rangadót végül az ugocsaiak nyerték 2–0-ra.

Az első szombat délelőtti mérkőzésen a Beregvidék SC csapata gólparádét rendezett a Legion FC ellen, Ohar Romáék tízszer találtak be ellenfelük kapujába. A másik összecsapáson a Határőrök együttese három góllal múlta felül a Magnum gárdáját. Mivel kilenc csapat nevezett a bajnokságra, így a PSG szabadnapos volt az első fordulóban.

A második forduló pénteki játéknapján a Kígyósi FC a PSG-vel, a Határőrök a II. RFKME együttesével mérkőzik meg, míg szombaton Tiszakeresztúri FC–Magnum és Tasnád FC–Legion FC találkozókat rendeznek.

I. Beregszászi Járási Kispályás Focibajnokság, 1. forduló:

II. RFKME–Tasnád FC 6-0

Tiszakeresztúri FC–Kígyósi FC 2–0

Beregvidék SC–Legion FC 10–0

Határőrök–Magnum 4–1

PSG–szabadnapos

A bajnokság állása:

№ Csapat neve Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Beregvidék SC 1 1 0 0 10–0 3 2. II. RFKME 1 1 0 0 6–0 3 3. Határőrök 1 1 0 0 4–1 3 4. Tiszakeresztúri FC 1 1 0 0 2–0 3 5. PSG 0 0 0 0 0–0 0 6. Kígyósi FC 1 0 0 1 0–2 0 7. Magnum 1 0 0 1 1–4 0 8. Tasnád FC 1 0 0 1 0–6 0 9. Legion FC 1 0 0 1 0–10 0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Fotók: KMKSZ ISZ/Facebook