Elrajtolt a beregszászi járási kispályás labdarúgó-bajnokság

Péntek délután elrajtolt az I. Beregszászi Járási Kispályás Focibajnokság, amelyet a KMKSZ Ifjúsági Szervezete hívott életre. A labdarúgó-bajnokság ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a beregszászi Barátság Stadionban, melynek műfűves pályái adnak otthont a küzdelmeknek.

Az esemény megnyitóján köszöntőt mondott Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Ohar Roman, a Beregvidék SC vezetőedzője, valamint Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke. Beszédeikben kiemelték a sport közösségépítő erejét, valamint az ilyen kezdeményezések fontosságát a helyi közösség életében – olvasható a KMKSZ ISZ közösségi oldalán.

A bajnokság pénteki nyitómérkőzése igazi gólparádét hozott: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem csapata kiütéses, 6–0-s győzelmet aratott Tasnád együttese felett. A második találkozón a Tiszakeresztúri FC lépett pályára a Kígyósi FC ellen, a rangadót végül az ugocsaiak nyerték 2–0-ra.

Az első szombat délelőtti mérkőzésen a Beregvidék SC csapata gólparádét rendezett a Legion FC ellen, Ohar Romáék tízszer találtak be ellenfelük kapujába. A másik összecsapáson a Határőrök együttese három góllal múlta felül a Magnum gárdáját. Mivel kilenc csapat nevezett a bajnokságra, így a PSG szabadnapos volt az első fordulóban.

A második forduló pénteki játéknapján a Kígyósi FC a PSG-vel, a Határőrök a II. RFKME együttesével mérkőzik meg, míg szombaton Tiszakeresztúri FC–Magnum és Tasnád FC–Legion FC találkozókat rendeznek.

I. Beregszászi Járási Kispályás Focibajnokság, 1. forduló:

II. RFKME–Tasnád FC 6-0

Tiszakeresztúri FC–Kígyósi FC 2–0

Beregvidék SC–Legion FC 10–0

Határőrök–Magnum 4–1

PSG–szabadnapos

A bajnokság állása:

Csapat neveMérkőzésGYDVGólarányPont
1.Beregvidék SC110010–03
2.II. RFKME11006–03
3.Határőrök11004–13
4.Tiszakeresztúri FC11002–03
5.PSG00000–00
6.Kígyósi FC10010–20
7.Magnum10011–40
8.Tasnád FC10010–60
9.Legion FC10010–100

                                                                                                                 

Kopasz Gyula

Fotók: KMKSZ ISZ/Facebook