Elrajtolt a beregszászi járási kispályás labdarúgó-bajnokság
Péntek délután elrajtolt az I. Beregszászi Járási Kispályás Focibajnokság, amelyet a KMKSZ Ifjúsági Szervezete hívott életre. A labdarúgó-bajnokság ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a beregszászi Barátság Stadionban, melynek műfűves pályái adnak otthont a küzdelmeknek.
Az esemény megnyitóján köszöntőt mondott Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Ohar Roman, a Beregvidék SC vezetőedzője, valamint Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke. Beszédeikben kiemelték a sport közösségépítő erejét, valamint az ilyen kezdeményezések fontosságát a helyi közösség életében – olvasható a KMKSZ ISZ közösségi oldalán.
A bajnokság pénteki nyitómérkőzése igazi gólparádét hozott: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem csapata kiütéses, 6–0-s győzelmet aratott Tasnád együttese felett. A második találkozón a Tiszakeresztúri FC lépett pályára a Kígyósi FC ellen, a rangadót végül az ugocsaiak nyerték 2–0-ra.
Az első szombat délelőtti mérkőzésen a Beregvidék SC csapata gólparádét rendezett a Legion FC ellen, Ohar Romáék tízszer találtak be ellenfelük kapujába. A másik összecsapáson a Határőrök együttese három góllal múlta felül a Magnum gárdáját. Mivel kilenc csapat nevezett a bajnokságra, így a PSG szabadnapos volt az első fordulóban.
A második forduló pénteki játéknapján a Kígyósi FC a PSG-vel, a Határőrök a II. RFKME együttesével mérkőzik meg, míg szombaton Tiszakeresztúri FC–Magnum és Tasnád FC–Legion FC találkozókat rendeznek.
I. Beregszászi Járási Kispályás Focibajnokság, 1. forduló:
II. RFKME–Tasnád FC 6-0
Tiszakeresztúri FC–Kígyósi FC 2–0
Beregvidék SC–Legion FC 10–0
Határőrök–Magnum 4–1
PSG–szabadnapos
A bajnokság állása:
|№
|Csapat neve
|Mérkőzés
|GY
|D
|V
|Gólarány
|Pont
|1.
|Beregvidék SC
|1
|1
|0
|0
|10–0
|3
|2.
|II. RFKME
|1
|1
|0
|0
|6–0
|3
|3.
|Határőrök
|1
|1
|0
|0
|4–1
|3
|4.
|Tiszakeresztúri FC
|1
|1
|0
|0
|2–0
|3
|5.
|PSG
|0
|0
|0
|0
|0–0
|0
|6.
|Kígyósi FC
|1
|0
|0
|1
|0–2
|0
|7.
|Magnum
|1
|0
|0
|1
|1–4
|0
|8.
|Tasnád FC
|1
|0
|0
|1
|0–6
|0
|9.
|Legion FC
|1
|0
|0
|1
|0–10
|0
Kopasz Gyula
Fotók: KMKSZ ISZ/Facebook