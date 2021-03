Élre állt az Ungvári FC, sorsoltak a megyei Téli Kupában

Az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 11. fordulójából pótolt mérkőzésen 2:0-s győzelmet aratott az Ungvári FC, méghozzá egyik riválisa, az Epicenter Dunajivci együttese ellen. Volodimir Vaszjutik csapata ezzel átvette a vezetést a bajnoki tabellán, így újabb lépést tettek az Ung-partiak a feljutás felé. A kárpátaljai megyei Téli Kupában elkészítették a negyeddöntő párosításait, mely legnagyobb rangadójának a Szőlős FC – Munkács Futball Akadémia U17 összecsapása ígérkezik.

A mérkőzés előtt az Ungvári FC csupán egy ponttal előzte meg közvetlen riválisát, az Epicenter Dunajivcit, és a kárpátaljai csapat mindössze három pontra volt lemaradva az éllovas Dinaz Visgorodtól. Az Ung-vidéki gárda az Avangard Stadionban fogadta a Dunajivcit, ahol a 44. percig úgy tűnt, gólnélküli döntetlennel mennek szünetre a csapatok, de ekkor a remek formában futballozó Oleg Visnevszkij megszerezte a vezetést a hazaiak számára (1:0). A „gól az öltözőbe” jót tett az ungváriaknak, viszont a vendégek idegesebben kezdtek el játszani, és Vitalij Badlo megkapta második sárgáját, így emberhátrányba került az Epicenter együttese. A 88. percben az Ungvári FC eldöntötte a három pont sorsát, miután – a Beregvidék SC-t, a Metaliszt Harkivot, a fehérorosz élvonalat, és a Szőlős FC-t is megjárt – Jurij Csonka is betalált a vendégek kapujába.

A meccs emberének a nagyszőlősi Pukánics Adriánt választották, aki korábban a Sahtar Donyecket és az ukrán válogatottat is megjárta. A 28 pontos Ungvári FC győzelmével a tabella élére állt, de a Dinaznak is 28 pontja van, és az ötödik helyen álló Kárpáti Halics is csak öt ponttal van lemaradva az első helytől. A következő fordulóban a kilencedik helyen álló Obolony Kijev-2 együttesét fogadja a megyeszékhelyen a kárpátaljai csapat.

A Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség elkészítette a megyei Téli Kupa negyeddöntőinek párosításait, és a szövetség döntése alapján az összes találkozót a Munkács Futball Akadémia derceni edzőkomplexumában fogják megrendezni.

A megyei Téli Kupa negyeddöntőinek párosítása:

Munkács Futball Akadémia – Irhóci FC (Vilhivci)

Huszti FC – Kökényesi FC (Ternovo)

Felsődomonyai Medea (Onokivci) – Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci)

Munkács Futball Akadémia U17 – Szőlős FC (Nagyszőlős)

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság:

Ungvári FC – Epicenter Dunajivci 2:0

Rubikon Kijev – Bukovina Csernyivci 1:3

Dnyipro Cserkaszi – Nova Kahovka 1:0

Jarud Mariupol – FK Nyikopol 2:0

Tavrija Szimferopol – Krivbasz 2020 Krivij Rih 1:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma