Élre álltak a Vörös Ördögök, magabiztosan vezetnek a Matracosok

A Manchester United Paul Pogba góljával 1:0-ra legyőzte idegenben a Burnleyt az angol labdarúgó Premier League 1. fordulójából elhalasztott mérkőzésen, és a bajnoki tabella élére állt, három ponttal megelőzve az ősi rivális FC Liverpool csapatát. Spanyolországban megállíthatatlannak tűnik az Atletico Madrid, akik 2:0-ra legyőzték a Sevillát a spanyol labdarúgó La Liga 1. fordulójából elhalasztott találkozó pótlásán. A Matracosok így négy ponttal előzik meg a Real Madridot és héttel az FC Barcelonát úgy, hogy két meccsel kevesebbet játszottak riválisaiknál.

Tovább menetel a Manchester United a Premier League-ben, és immár éllovasként látogatnak következő meccsükön az FC Liverpool otthonába. A Vörös Ördögök Burnley elleni mérkőzése nem sikeredett könnyűre. Nem állt be védekezni a kiscsapat, bátor kontráival többször is eljutott az ellenfél ötöséig. A United megszerezte a vezetést, de csak ideiglenesen, mivel lökés miatt jogosan érvénytelenítették Maguire fejes gólját. Az első félidő végére még jutott egy Martial-lövés és egy szép Pope-védés. A fordulás után Cavani hagyott ki hatalmas ziccert, aztán Paul Pogba gólt lőtt, de kellett némi szerencse is, hogy a hálóban kössön ki a labda (0:1). Ezután sem adta fel a Burnley, a hajrában két helyzetet is kialakított, de egyet sem értékesített. A másik oldalon Martial dönthette volna el végleg a mérkőzést, ám ismét hibázott. Maradt az 1:0-s manchesteri győzelem. A 36 pontos Manchester United 2013 után ismét vezeti a bajnokságot 17 forduló elteltével, mögöttük a 33 pontos Liverpool és a 32 pontos Leicester áll. A negyedik helyezett Evertonnak szintén 32 pontja van, az őket követő Tottenham 29 pontot gyűjtött, de van egy elhalasztott mérkőzésük. A Burnley 16 pontjával a 16. helyen áll.

Spanyolországban a listavezető Atletico Madrid sorozatban ötödször tudott nyerni, ezúttal a Sevilla volt az áldozat. A rangadó mindkét félidejében akadt egy villanása a hazaiaknak: a 17. percbenAngel Correafordulásból, tizenkét méterről kilőtte a kapu bal alsó sarkát (1:0). Ezután a Sevilla mutatott szebb játékot, főleg a második félidőben, de eredményesebbnek ismét a hazai csapat bizonyult. A 76. percben Saul Níguez tette fel a pontot az i-re: a spanyol válogatott középpályás tizenöt méterről eresztett meg egy lövést, ami után a labda a bal alsóban kötött ki – Diego Simeone alakulata ezzel 2:0-ra legyőzte a Sevillát.

Angol labdarúgó Premier League, eredmények:

Burnley–Manchester United 0:1

Wolverhampton–Everton 1:2

Sheffield United–Newcastle United 1:0

Spanyol labdarúgó La Liga, eredmények:

Atletico Madrid–Sevilla 2:0

Granada–Osasuna 2:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma