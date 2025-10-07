Első helyen végzett Ukrajna a 2025-ös MMA világbajnokságon
Ukrajna válogatottja első helyen végzett a 2025-ös vegyes harcművészeti (MMA) világbajnokság összesített csapatversenyében.
A versenyt Tbilisziben rendezték, mintegy 600 sportoló részvételével, 61 országból – tájékoztatott az Ukrajna Nemzeti MMA Szövetsége.
Az ukrán versenyzők összesen 16 érmet szereztek: 5 aranyat, 4 ezüstöt és 7 bronzot.
Aranyérmet szerzett Marija Klejn, Ivan Pormecskuk, Artem Olijnik, Anna Gyirja és Olekszandr Hodakov.
Ezüstérmet szerzett Ljubov Hmilevszka, Anasztaszija Horodivszka, Denisz Kozóra és Jana Selemba.
Míg bronzérmet Denisz Luspajev, Artem Sulga, Ioanna Szkuba, Jevgenyija Kakama, Milan Nikolenko, Bogdan Volosin és Veronika Kratyuk kapott.