Elsöprő nagyszőlősi és munkácsi győzelmekkel indult a megyei bajnokság

Vasárnap tíz együttes részvételével kezdetét vette a megyei labdarúgó-bajnokság. A nyitóforduló nem hozott nagyobb meglepetést, a címvédő nagyszőlősiek sima győzelmet arattak hazai pályán, ahogy a munkácsi együttes sem izzadt meg túlságosan Ung-vidéki ellenfelével.

Nagyszőlősön gólzáporos győzelemmel hangoltak az ifik a felnőttek mérkőzésére, az ugocsai fiatalok tizenhárom gólt rámoltak be viski ellenfelük hálójába. A felnőtteknél sem borult a papírforma, a hazaiak négyszer is beköszöntek a vendégek kapujába, az első félidőben Mihajlo Csedrik, a másodikban Rosztiszlav Veres, Pukánics Adrián és Jevhen Ruszin volt eredményes.

A Munkácsi SC a Munkács Futball Akadémia derceni bázisán fogadta az Unggesztenyési Csillag csapatát, és az első félidei 1–1-et követően a második játékrészben egy hármast gurítottak a vendégeknek, ezzel magabiztos győzelmet aratva otthon tartották a három pontot.

A Dolhai Borzsa szoros mérkőzésen maradt alul a beregszászi járási Ilonokújfalui Csillag együttesével szemben, viszont a hazaiak ifjúsági csapata tizenöt góllal tömte ki a vendég ugocsai gárdát. A Medea–Líder Ung-vidéki rangadón pontosztozkodás történt, míg az újonc Krajna kisebb meglepetésre legyőzte az Ilosvai Buzsorát.

A megyei bajnokság első fordulójának eredményei (zárójelben az ifik):

Nagyszőlősi Szőlős FC–Viski FC 4–0 (13–1)

Munkácsi SC–Unggesztenyési Csillag FC (Linci) 4–1 (5–2)

Dolhai Borzsa–Ilonokújfalui Csillag (Onok) 2–3 (15–1)

Medea-Nevickei vár–Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnicja) 2–2 (1–6)

Krajna FC (Baranyai kistérség)–Ilosvai Buzsora 2–1 (3–0)

Nyitókép: zaf.org.ua

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma