Európa-liga – A Milannal és a Juventusszal is találkozik a Ferencváros

A Ferencváros az első kalapból az AC Milannal és a Juventusszal találkozik a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában.

A pénteki monacói sorsoláson kiderült: a magyar kupagyőztes az olasz nagycsapatok közül a Juventust fogadja, míg Milánóba utazik. További hazai ellenfele a cseh Viktoria Plzen, a szlovén Celje és a portugál Torreense lesz, míg idegenben a skót Celtic Glasgow, a lengyel Lech Poznan és a német Hoffenheim otthonában lép pályára.

Az alapszakasz játéknapjai szeptember 16-17-e, október 15. és 22., november 5. és 26., december 10., január 21. és 28. A rájátszás párharcait február 18-án és 25-én rendezik, a nyolcaddöntőket március 11-én és 18-án, a negyeddöntőket április 8-án és 15-én játsszák, míg az elődöntős mérkőzésekre április 29-én és május 6-án kerül sor. A finálét május 26-án Frakfurtban rendezik.

Forrás: MTI

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