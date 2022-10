Európa-liga: csoportgyőztes a Ferencváros, jöhet a nyolcaddöntő

A magyar bajnoki címvédő Ferencváros 1–1-et játszott hazai pályán a francia AS Monacóval a labdarúgó Európa-liga csoportkörének 5. fordulójában, és ezzel az egy ponttal biztossá vált, hogy csoportja élén végzett. A Fradi tavasszal is folytathatja szereplését az El-ben, méghozzá rögtön a nyolcaddöntőben. Az ukrán Dinamo Kijevnek az 5. fordulóig kellett várnia, hogy megszerezze első pontját, de így is csupán csoportjuk utolsó helyén zárnak Lucescu tanítványai.

A sorsdöntőnek ígérkező találkozón Sztanyiszlav Csercseszov a Dibusz – Wingo, Botka, S. Mmaee, Pászka – Vécsei, Laidouni – Zachariassen, Gojak, Traoré – R. Mmaee kezdőcsapatot küldte a pályára. Jobban, lendületesebben kezdett a Monaco, az ötödik percben Henry Wingo hibáját követően csak a vendégeken múlott, hogy ne szerezzék meg a vezetést, a labda a lécről vágódott vissza a mezőnybe. A zöld-fehérek jobb oldalán Kristoffer Zachariassen ugyan kétszer is veszélyesen tört előre, a vendégek futballoztak jobban, ötletesebben. Wissam Ben Yedder rendre a védők vonalából ugrott ki, egyik megmozdulásából betalált, a másikból nagy helyzetbe került – szerencsére mindkétszer lesről ugrott ki. Nagyon úgy tűnt, idő kérdése, mikor szerzik meg a vezetést a vendégek. A 31. percben jobb oldali akció végén az addig is agilisan futballozó Wissam Ben Yedder sarkazta a labdát mesterien Dibusz Dénes kapujába – az akciónál Zachariassent a földre gyömöszölték, reklamáltak is a ferencvárosiak, de hiába (0-1).

A magyar bajnok sokkal dinamikusabban kezdte a második játékrészt, az első öt percben kétszer is odakerültek a Monaco kapuja elé, majd az 51. percben Ryan Mmaee lövése kerülte el a hosszú felső sarkot. Két perccel később Marquinhos estében próbálkozott, de Nübel védett. Az 56. percben Vécsei helyét Besic vette át. A 65. percben ismét változtatott Csercseszov mester: Pászka helyett Tokmac érkezett. Alig két perccel később Samy Mmaee adott remek labdát a jobbszélen elinduló Wingónak, aki remekül centerezett, Marquinhos nem érte el, Ryan Mmaee azonban lőni tudott, de a franciák kapusa védett. Tíz perccel a rendes játékidő vége előtt egy szögletvariáció után Tokmac próbálkozott, de lövése elkerülte a vendég kaput. Alig egy perccel később Marquinhos harcolt meg a labdáért a bal szélen, majd egy remek kiugratás után Zachariassen ballal lőtt a kapuba (1-1). Miután a Crvena Zvezda hazai pályán legyőzte a török Trabzonsport, a magyar bajnok a döntetlennel is megnyerte a H csoportot. Az Európa-liga csoportgyőztesei a legjobb tizenhat között folytathatják, míg a második helyezettek a Bajnokok Ligája csoportkörének harmadikjaival csaphatnak össze a legjobb harminckettő között, így például a spanyol Barcelonának, vagy az ukrán Sahtar Donyecknek is meg kell nyernie egy párharcot ahhoz, hogy akár a Ferencvárossal játszhassanak a legjobb nyolc közé jutásért.

Szalai Attilának és a Fenerbahcének borzalmasan indult a Rennes elleni összecsapás, hiszen Amine Gouiri duplájával és Martin Terrier góljával fél óra játék után háromgólos hátrányban találta magát a török csapat. Az első félidő végén az Evertonban és a West Ham Unitedban is megforduló Enner Valencia szépített, ám még ezt követően sem tűnt úgy, hogy a Fener visszakapaszkodhat a meccsbe. Az utolsó tíz percben azonban minden megváltozott, előbb Miha Zajc volt eredményes a 82. percben, majd hat perc múlva a volt dortmundi, Emre Mor is beköszönt, így Szalai Attiláék 3–3-as döntetlent értek el. A Dinamo Kijev négy vereséget követően sokáig az ötödik felé haladt, mivel a 70. percben már 3-1-es hátrányban voltak a ciprusi AEK Larnaca otthonában. A vendégek ezúttal nem adták fel a küzdelmet, s a csereként beálló Denisz Garmas a 82. és a 90+2. percben is gólt ünnepelhetett, így a találkozó 3–3-mal ért véget. A csoport állását tekintve már csak az a kérdés, hogy a Fenerbahce vagy a Rennes jut tovább első helyen, mindkét csapat 11-11 ponttal áll, a törököknek eggyel jobb a gólkülönbségük.

Európa-liga, 5. forduló:

B csoport:

Fenerbahce (török)–Rennes (francia) 3–3

AEK Larnaca (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán) 3–3

A csoport állása:

1. Fenerbahce 11 pont (11-7)

2. Rennes 11 pont (10-7)

3. AEK Larnaca 4 pont (6-9)

4. Dinamo Kijev 1 pont (5-9)

H csoport:

Crvena Zvezda (szerb)–Trabzonspor (török) 2–1

Ferencváros–Monaco (francia) 1–1

A csoport állása:

1. Ferencvárosi TC 10 pont (8-8)

2. Monaco 7 pont (5-7)

3. Trabzonspor 6 pont (10-9)

4. Crvena zvezda 6 pont (8-7)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: fradi.hu