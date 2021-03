Európa-liga: kiesés szélén a Sahtar és a Dinamo

Nehéz helyzetbe kerültek az ukrán csapatok a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőinek első felvonása után, mivel a Dinamo kétgólos vereséget szenvedett hazai pályán a spanyol Villareal ellen, a Sahtar pedig egy sima hármast kapott az olasz AS Roma vendégeként. Ezzel szinte el is dőlt mindkét párharc, az ukrán csapatoknak nagy csodára lenne szüksége a folytatásban a továbbjutás kiharcolására. A legnagyobb presztízsű összecsapáson a Manchester United 1:1-es döntetlent játszott az AC Milan gárdájával, így teljesen nyílt még a visszavágó.

A Sárga Tengeralattjárónak becézett Villareal magabiztos játékkal oktatta a Dinamo Kijevet, a kijevi Olimpiai Stadionban nézők előtt rendezett mérkőzésen. A spanyolok a 30. percben szerezték meg a vezetést nagyszerű összjáték után, Pau Torres révén. A második játékrészben is a vendégek uralták a mérkőzést, és bár Cigankov nagyon igyekezett a támadásoknál, sok mindent elmond a Dinamo teljesítményéről, hogy a mérkőzésen egyetlen kaput eltaláló lövésük sem volt. A Villareal az 52. percben az ex-realos hátvéd, Raul Albiol révén már kettővel vezetett, és nagyon közel álltak harmadik találatuk megszerzéséhez is, de az már nem jött össze a nagyon aktív vendégeknek. A kijeviek nehéz helyzetből várhatják a spanyolországi visszavágót, akárcsak a Rómában nagy verést kapó Sahtar Donyeck.

Az AS Roma semmit nem bízott a véletlenre, és az első meccsen megpróbálta bebiztosítani továbbjutását ukrán ellenfelével szemben. A 23. percben Pedro beadása után Pellegrini talált be a fiatal Trubin kapujába. A következő hazai gólra 50 percet kellett várni, ekkor El Shaarawy volt eredményes Mayoral passza után. A kegyelemdöfést a 77. percben vitték be az olaszok, Mancini szerezte meg csapata harmadik gólját. A Sahtar bár jóval többet birtokolta a labdát, és helyzeteket is kidolgoztak, de a gólszerzés nem jött össze a donyeckieknek, akikre most eléggé rájár a rúd, mivel a bajnokságban bukdácsolnak, csupán második helyen állnak, a kupából pedig egy másodosztályú csapat ellen estek ki.

A Manchester United a Milant látta vendégül, és bár sokáig vezettek a Vörös Ördögök, az egygólos előny nem tartott ki végig, az olaszok a mérkőzés hajrájában egyenlíteni tudtak, így jobb helyzetből várhatják a hazai visszavágót. A másik két angol együttes, a Tottenham és az Arsenal is kétgólos előnyt szerzett riválisával szemben. Az Ágyúsok idegenben győzték le 3:1-re a görög Olimpiakoszt, a Spurs pedig Harry Kane duplájával 2:0-ra verte Londonban a Dinamo Zagreb csapatát.

Európa-liga, nyolcaddöntők:

Ajax Amszterdam–Young Boys 3:0

Dinamo Kijev–Villareal CF 0:2

Manchester United–AC Milan 1:1

Slavia Praha–Glasgow Rangers 1:1

AS Roma–Sahtar Donyeck 3:0

Granada–Molde 2:0

Olimpiakosz Pireusz–Arsenal London 1:3

Tottenham Hotspur–Dinamo Zagreb 2:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma