Európa-liga: Monacóban is nyert a Fradi, ismét kikapott a Dinamo Kijev

Fantasztikus szériát tudhat magáénak a magyar bajnoki címvédő Ferencváros, miután Sztanyiszlav Csercseszov tanítványai zsinórban hatodik meccsüket is megnyerték. A Honvéd (3:1), a Vasas (1:0), az Újpest (6:0), a török Trabzonspor (3:2) és a Kisvárda (3:0) legyőzése után második Európa-liga csoportkörös meccsüket is megnyerték a zöld-fehérek: ezúttal a francia bajnokság bronzérmesét, a Monacót verték meg idegenben. A Dinamo Kijev második csoportmeccsét is elveszette, miután krakkói albérletében alulmaradt a ciprusi AEK Larnacával szemben, amelynek egyetlen gólját Gyurcsó Ádám szerezte.

A Monaco–Ferencváros összecsapás első negyvenöt perce alatt sok helyzet ugyan nem volt, ám az a kevés is a zöld-fehérek előtt adódott. A félidő közepén Tokmac Nguen lőtt mesterien a kifutó kapus mellett a bal sarokba, kár, hogy lesről tette, és hosszas várakozás után a videóbíró megerősítette a játékvezető ítéletét. Innentől még inkább érezhető volt, a francia bronzérmes hátsó alakzata abszolút zavarba hozható, különösen Adama Traoré oldalán szerzett kellemetlen pillanatokat a Ferencváros a hazaiaknak. A kirobbanó formában lévő szélső mesteri lövése kis híján beakadt a jobb felsőbe, az első negyvenöt percben egyértelműen az ő megmozdulása volt a legszebb. Az első félidőre jellemző volt, hogy a hazaiak legnagyobb helyzetüket akkor alakították ki, amikor Mats Knoester hátul könnyedén eladta a labdát, a hibát Dibusz Dénesnek kellett helyrehoznia. Összeszedetten, egységesen játszott a Ferencváros, csak azt lehetett bánni, hogy Adama Traoré lövése vagy éppen Aissa Laidouni szabadrúgása nem kötött ki a Monaco kapujában.

A hazaiak a fordulást követően jobban iparkodtak, nemcsak a labdát birtokolták többet, beadásokkal is próbálkoztak, ám a Ferencváros állta a sarat, és óriási bravúrt ért el. Hátul ugyan addig becsúszott egy-két hiba, de ott volt Dibusz, aki ismét biztos pontnak bizonyult a kapuban, a cserék pedig egyértelműen lendítettek a Ferencváros játékán. A gól előtti akcióból a beküldött Franck Boli is kivette a részét, a mindent eldöntő lövés pedig Vécsei Bálint nevéhez fűződött (0:1). A Ferencváros első két mérkőzésén 6 pontot szerzett, amivel csoportja élén áll. A csapat a következő körben – október 6-án – a szerb bajnok Crvena Zvezda otthonába látogat, akik eddig még nem szereztek pontot.

A 2. fordulóban kikapott idegenben Schäfer András csapata, az Union Berlin, Gyurcsó Ádám győztes gólt szerzett idegenben a Dinamo Kijev ellen, és nem is akármilyen találatot. A Roma nyert odahaza a HJK ellen, a Betis nagyon megszenvedett a bolgár Ludogorec ellen a három pontért, a Szalai Attilát is alkalmazó Fenerbahce pedig vert helyzetből is pontot szerzett Franciaországban. Krakkóban rendezték a B csoportban a Dinamo Kijev és az AEK Larnaca mérkőzését a háborús helyzet miatt, és a találkozón, nagy meglepetésre, a ciprusi csapat szerzett vezetést, mégpedig Gyurcsó Ádám révén, aki kissé balról, 23 méterről irgalmatlan nagy gólt lőtt a jobb felső sarokba szabadrúgásból. A Dinamo a Fenerbahce után az AEK Larnacától is kikapott, így pont nélkül szerénykedik csoportja utolsó helyén. A kijeviek pocsék sorozatban vannak, mivel legutóbbi hét mérkőzésükön csupán egyszer tudtak nyerni, 1:0-ra az FK Lviv elleni hazai bajnokin.

Európa-liga, 2. forduló:

B csoport:

Dinamo Kijev–AEK Larnaca (ciprusi) 0:1

Rennes (francia)–Fenerbahce (török) 2:2

A csoport állása: 1. Fenerbahce 4 pont (4:3), 2. Rennes 4 pont (4:3), 3. AEK Larnaca 3 pont (2:2), 4. Dinamo Kijev 0 pont (1:3).

H csoport:

AS Monaco (francia)–Ferencvárosi TC 0:1

Trabzonspor (török)–Crevena Zvezda (szerb) 2:1

A csoport állása: 1. Ferencvárosi TC 6 pont (4:2), 2. Trabzonspor 3 pont (4:4), 3. AS Monaco 3 pont (1:1), 4. Crevena Zvezda 0 pont (1:3).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: fradi.hu