Európa-liga: nyolc között a Manchester United és a Tottenham is

A Manchester United és a Tottenham Hotspur is hazai sikert aratva jutott tovább a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntős párharcainak csütörtöki visszavágóin.

Az MU a spanyolországi 1-1-es döntetlen után az Old Traffordon rendezett második meccsen 10 perc után hátrányba került a Real Sociedaddal szemben, Bruno Fernandes viszont az első és a második félidőben is értékesített egy-egy büntetőt, majd a 87. percben akcióból is betalált.

A ráadásban még Diogo Dalot is eredményes volt, így a manchesteriek készülhetnek a negyeddöntős párharcra az Olympique Lyon ellen. A francia együttes a román FCSB-t verte nagyon simán, 4-0-ra otthon, s így kettős győzelemmel lépett tovább.

A Tottenham a Hollandiában elszenvedett egygólos vereség után saját közönsége előtt már nem hibázott, 3-1-re legyőzte az Alkmaart, ezzel összességében magabiztosan került a negyeddöntőbe, ahol majd az Eintracht Frankfurt lesz az ellenfele.

Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágók:

Tottenham Hotspur (angol)-AZ Alkmaar (holland) 3-1 (1-0)

Továbbjutott: a Tottenham, 3-2-es összesítéssel.

Manchester United (angol)-Real Sociedad (spanyol) 4-1 (1-1)

Tj: a Manchester United, 5-2-es összesítéssel.

Olympique Lyon (francia)-FCSB (román) 4-0 (2-0)

Tj: a Lyon, 7-1-es összesítéssel.

Glasgow Rangers (skót)-Fenerbahce (török) 0-2 (0-1, 0-2, 0-2) – tizenegyesekkel 3-2

Tj: a Rangers, 3-3-as összesítés és hosszabbítás után, tizenegyesekkel.

korábban:

SS Lazio (olasz)-Viktoria Plzen (cseh) 1-1 (0-0)

Tj: a Lazio, 3-2-es összesítéssel.

Olimpiakosz (görög)-Bodö/Glimt (norvég) 2-1 (0-1)

Tj: a Bodö/Glimt, 4-2-es összesítéssel.

Eintracht Frankfurt (német)-Ajax Amsterdam (holland) 4-1 (2-0)

Tj: a Frankfurt, 6-2-es összesítéssel.

Athletic Bilbao (spanyol)-AS Roma (olasz) 3-1 (1-0)

Tj: a Bilbao, 4-3-as összesítéssel.

A negyeddöntő párosítása:

1. Bodö/Glimt-SS Lazio

2. Tottenham Hotspur-Eintracht Frankfurt

3. Rangers FC-Athletic Bilbao

4. Olympique Lyon-Manchester United

Forrás: MTI

Fotó: Manchester United