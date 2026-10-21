Európa-liga: a csütörtöki program
Csütörtökön a harmadik fordulóval folytatódik az Európa-liga alapszakasza: a százszázalékos Ferencváros ezúttal a portugál másodosztályú Torreense csapatát fogadja.
Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:
FERENCVÁROSI TC-Torreense (portugál) 18.45
Juventus (olasz)-Rennes (francia) 18.45
Union Saint-Gilloise (belga) – Hapoel Beer-Sheva (izraeli) 18.45
Dinamo Zagreb (horvát)-NEC Nijmegen (holland) 18.45
Sturm Graz (osztrák)-Olympique Marseille (francia) 18.45
Lech Poznan (lengyel)-Sunderland (angol) 18.45
OFI (görög)-Bayer Leverkusen (német) 18.45
Ararat Armenia (örmény)-AZ Alkmaar (holland) 18.45
Olimpiakosz (görög)-Sparta Praha (cseh) 21.00
Viktoria Plzen (cseh)-Levszki Szófia (bolgár) 21.00
Celtic Glasgow (skót)-Celta Vigo (spanyol) 21.00
Bournemouth (angol)-AC Milan (olasz) 21.00
Celje (szlovén)-Red Bull Salzburg (osztrák) 21.00
Jagiellonia Bialystok (lengyel)-RSC Anderlecht (belga) 21.00
Omonia (ciprusi)-Benfica (portugál) 21.00
Hoffenheim (német)-Olympique Lyon (francia) 21.00
Besiktas (török)-Crystal Palace (angol) 21.00
Lilleström (norvég)-Real Sociedad (spanyol) 21.00
Forrás: MTI
(Nyitókép: uefa.com)