Európa-liga

Európa-liga: a csütörtöki program

Kárpátalja.ma Sport

Csütörtökön a harmadik fordulóval folytatódik az Európa-liga alapszakasza: a százszázalékos Ferencváros ezúttal a portugál másodosztályú Torreense csapatát fogadja.

Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:

FERENCVÁROSI TC-Torreense (portugál) 18.45

Juventus (olasz)-Rennes (francia) 18.45

Union Saint-Gilloise (belga) – Hapoel Beer-Sheva (izraeli) 18.45

Dinamo Zagreb (horvát)-NEC Nijmegen (holland) 18.45

Sturm Graz (osztrák)-Olympique Marseille (francia) 18.45

Lech Poznan (lengyel)-Sunderland (angol) 18.45

OFI (görög)-Bayer Leverkusen (német) 18.45

Ararat Armenia (örmény)-AZ Alkmaar (holland) 18.45

Olimpiakosz (görög)-Sparta Praha (cseh) 21.00

Viktoria Plzen (cseh)-Levszki Szófia (bolgár) 21.00

Celtic Glasgow (skót)-Celta Vigo (spanyol) 21.00

Bournemouth (angol)-AC Milan (olasz) 21.00

Celje (szlovén)-Red Bull Salzburg (osztrák) 21.00

Jagiellonia Bialystok (lengyel)-RSC Anderlecht (belga) 21.00

Omonia (ciprusi)-Benfica (portugál) 21.00

Hoffenheim (német)-Olympique Lyon (francia) 21.00

Besiktas (török)-Crystal Palace (angol) 21.00

Lilleström (norvég)-Real Sociedad (spanyol) 21.00

Forrás: MTI
(Nyitókép: uefa.com)

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →