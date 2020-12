Európa negyedik legjobb kézilabdacsapata a Veszprém

A 2019–2020-as férfi kézilabda Bajnokok Ligája-idény kölni négyes döntőjének második napján, a bronzmeccsen a Telekom Veszprém 31:26-ra kikapott a francia Paris Saint-Germaintől, így idén érem nélkül utazhatnak haza, de így is kijelenthető, hogy a magyar bajnok a kontinens negyedik legjobb gárdája. A döntőben a Veszprém ellen hosszabbítás után továbbjutó THW Kiel csapata végig vezetve, viszonylag simán győzött az esélyesebbnek tartott Barcelona ellen.

A magyar csapat az elmúlt években rendre a négyes döntő résztvevője volt, de a Bajnokok Ligája-győzelem még nem jött össze a Veszprémnek. 2014-ben az idei évhez hasonlóan szintén elvesztették a bronzmeccset, akkor a Barcelona csapata ellen. A 2015-ös idényben már a döntőben csaphattak össze a Barcelonával, de ismét alulmaradt a magyar csapat. Egy évvel később, 2016-ban a lengyel Vive Kielce ellen maradtak alul hetesek után Nagy Lászlóék, 2017-ben pedig revansot vehettek a Barcán, bár csak a bronzmeccsen. 2019-ben ismét döntőt játszhatott a Veszprém, de az észak-macedón Vardar jobbnak bizonyult a magyar csapatnál.

Az idei bronzmeccsen két csalódott csapat találkozott egymással kedd este az üres kölni arénában, hiszen a hétfői elődöntőben a PSG a Barcától, a Veszprém pedig drámai meccsen, hosszabbítás után a THW Kieltől kapott ki. Ráadásul a magyar együttes később is játszott a franciáknál, így fáradtabban várhatta a harmadik helyért rendezett mérkőzést. Ennek ellenére a Veszprém kezdett jobban, Lékai Máté jól osztogatott, és gólokat is szerzett, míg a párizsiak meglehetősen lassan lendültek bele: az egyik legnagyobb sztárjuk, Mikkel Hansen például két hetest is kihagyott kevesebb mint 20 perc alatt.

A bakonyiak a 16. percben 7:4-re vezettek, néhány labdavesztés és gólokkal befejezett lerohanásnak köszönhetően azonban öt perc alatt fordított a francia csapat. Kamil Syprzakot rendszeresen megtalálták a franciák, eközben pedig a veszprémi támadásokba több hiba is csúszott, így a szünetben három góllal, 14:11-re vezetett a PSG.

A fordulás után nem változott túl sokat a játék képe, a Veszprém meglehetősen ötlettelenül támadott, így kétgólos különbségnél egyszer sem tudott közelebb férkőzni a PSG-hez. A franciák könnyed játékkal, elsősorban Elohim Prandi és Nedim Remili jó játékának köszönhetően tovább növelték az előnyüket.

A magyar csapatban Lékai gólerősen játszott, és kilenc próbálkozásból kilenc gólt szerzett, amivel ő volt a mezőny legeredményesebbje. A Rodrigo Corralest váltó Vladimir Cupara kapus pedig több védést is bemutatott, ennek ellenére nem sikerült megszorongatni a PSG-t, amely 31:26-ra nyert, és megszerezte a harmadik bronzérmét a Bajnokok Ligájában.

A döntőben az esélytelenebbnek tartott németek magabiztos játékkal már félidőben 19:16-ra vezettek a Barcelona ellen. A második játékrészben már öt góllal is vezetett a Kiel, végül ez az előny meg is maradt, és 33:28-ra legyőzték spanyol ellenfelüket. A 21-szeres német bajnoknak 2007, 2010 és 2012 után ez volt a negyedik Bajnokok Ligája győzelme.

Bajnokok Ligája, 2019/2020-as idény, elődöntők:

THW Kiel (német) – Telekom Veszprém 36:35

Barcelona (spanyol) – Paris Saint-Germain (francia) 37:32

Döntő: Barcelona – THW Kiel 28:33

3. helyért: Paris Saint-Germain – Telekom Veszprém 31:26

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma