Európai kupaporond: a Fradi kiütötte ír ellenfelét, a Vidi győzött Kölnben

A magyar bajnok Ferencváros 4:0-ra megverte hazai pályán a Shamrock Roverst, a labdarúgó Európa-liga-selejtező rájátszásának első találkozóján, így Sztanyiszlav Csercseszov legénysége nagy lépést tett a csoportkör felé. Szintén közel került az El-csoportkörhöz az ukrán Dinamo Kijev, miután „hazai pályán” sima kétgólos vereséget szenvedett a portugál Benficától, a Bajnokok Ligája-selejtezőjének rájátszásában. A MOL Fehérvár óriási meglepetésre 2:1-re nyerni tudott 45 ezer néző előtt a német 1. FC Köln otthonában az Európa Konferencia Liga főtáblájáért folyó párharc első mérkőzésén. Az ukrán Dnyipro-1 Kassán fogadta a ciprusi AEK Larnacát az El-ben, ahol 2:1-es vereséget szenvedett az ukrán csapat Gyurcsó Ádám együttesétől.

Nagyszerűen kezdett az FTC, a nyolcadik percben Ryan Mmaee lőtt kapufát, négy perccel később Tokmac Nguen lövésébe léptek bele az utolsó pillanatban, a következő szögletet követően viszont Carlos Auzqui már nem hibázott, közelről a kapuba vágta a labdát (1:0). Hamar bebizonyosodott, az operáción áteső Ryan Mmaee visszatérése jelentős plusz a Ferencvárosnak. A marokkói csatár előbb újabb kapufát lőtt, majd gyakorlatilag kihagyhatatlan helyzetbe hozta Adama Traorét, a Fradi ezzel megduplázta előnyét (2:0). Ezután szintén Mmaee, mesteri sarkazásokkal tarkított akció végén, ajtó-ablak ziccerben gurított Alan Mannus kapus kezébe. Az ír Shamrock Rovers erejéből az első negyvenöt percben néhány ellentámadásra futotta, de ezek nem okoztak különösebb gondot a hazai védelemnek. A Ferencváros négy-öt góllal is vezethetett volna a szünetben, ám a kapufák és a kihagyott helyzetek miatt be kellett érnie a kettő nullával.

A fordulás után nem kellett sokat várni az újabb gólra, máris az ír bajnok kapujában pihent a labda: az akciót Adama Traoré zárta le, miután az egyik védő pont elé passzolta a labdát (3:0). Ryan Mmaee aztán egymaga rúghatott volna még két gólt, de ezek a ziccerek is kimaradtak. A ferencvárosi játékosokon látszott, szerettek volna még gólt szerezni, ami sikerült is: szögletet követően a csereként beálló Eldar Civic vágta kapásból a labdát a bal alsó sarokba (4:0). A Ferencváros sorozatban negyedszer jut be európai kupasorozat csoportkörébe – és szinte biztos, hogy idén is az Európa-ligába. A párharc vesztese az Európa Konferencia Liga főtábláján folytatja majd az ősszel. Valószínűleg oda kerül az ukrán Dnyipro-1 is, miután pályaválasztóként kikapott a ciprusi AEK Larnacától. Kétgólos hátrányt követően a 90. percben Svatok góljával tudott szépíteni a Dnyipro-1 (1:2).

A Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén nem sok esélyt adott a Dinamo Kijevnek a Lodzban rendezett találkozón a Benfica. A portugálok meggyőző játékkal fektették két vállra az ukránokat: a 9. percben Gilberto, a 37. percben pedig Goncalo Ramos volt eredményes (0:2). A párharc nagy valószínűséggel ezzel is dőlt, a Dinamo Kijev kiesés esetén – az FTC-hez hasonlóan – az El-főtábláján folytathatja.

A Köln már a 13. percben megszerezte a vezetést a MOL Fehérvár ellen. Hat perc elteltével Dárdai Pál a német védelem mögé került volna, ám Jeff Chabot egyértelmű gólhelyzetben buktatta, Tiago Martins játékvezető pedig piros lappal büntette a vétkest. Óriási lehetőséget kapott az emberelőnybe kerülő magyar együttes, amely a meglepettségből felocsúdva lassan átvette a játék irányítását. Funsho Bamgboye került ziccerbe, aki suta mozdulattal, méterekkel a kapu mellé lőtt. Egy perccel később Budu Zivzivadze már a kapuba fejelte a labdát (1:1). Felbátorodott és letámadott ezután a Vidi, majd a félidő lefújása előtt Dárdai Pál bődületes góljával meg is szerezték a vezetést (1:2). Hiába cserélt hármat is a Köln az utolsó negyedórára, hiábavalóak voltak az erőfeszítései, a MOL Fehérvár FC óriási küzdelem árán ugyanis bravúrt hajtott végre, a második félidőben megtartotta az idegenbeli győzelmet, és előnnyel várhatja a visszavágót.

Bajnokok Ligája, rájátszás:

Dinamo Kijev–Benfica (portugál) 0:2

Európa-liga, rájátszás:

Ferencvárosi TC–Shamrock Rovers (ír) 4:0

Dnyipro-1–AEK Larnaca 1:2

Európa Konferencia Liga, rájátszás:

1.FC Köln (német)–MOL Fehérvár FC 1:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Kép: fradi.hu