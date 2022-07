Európai kupaporond: ellenfelet kaptak a magyar és ukrán klubok

A svájci bajnok FC Zürich vagy az azeri aranyérmes Qarabag lesz a Ferencvárosi TC–Slovan Bratislava párharc továbbjutójának ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében – derült ki az európai szövetség (UEFA) által hétfőn, Nyonban megtartott sorsoláson. A Dinamo Kijev–Fenerbahce párharc győztese az osztrák Sturm Graz együttesével küzdhet meg a továbbjutásért.

A svájci bajnok FC Zürichhel vagy az azeri aranyérmes Qarabaggal játszhat a Ferencváros a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében, ha kiejti Holman Dávid együttesét, a Slovan Bratislavát. A párharcot idegenben kezdhetné a Fradi. Az FC Zürich 14 pontos előnnyel nyerte meg a svájci Szuperliga előző kiírását, az új bajnokságot viszont nem kezdte jól: múlt szombaton 4:0-ra kikapott idegenben az FTC-t a BL-ből tavaly kiejtő Young Boystól. A Zürich legértékesebb játékosa a Transfermarkt által 10 millió euróra taksált 18 éves Wilfried Gnonto, aki júniusban pályára lépett az olasz válogatottban a Magyarország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen is. A Qarabag még a Zürichnél is nagyobb, 19 pontos előnnyel végzett az élen hazája bajnokságában. A Qarabag a Bajnokok Ligája első selejtezőkörében úgy ejtette ki a lengyel bajnok Lech Poznant, hogy idegenben 1:0-ra kikapott tőle, majd otthon is hátrányba került, de aztán 5:1-re fordított, így továbbjutott. A Qarabag keretének összértéke a Transfermarkt szerint 14,1 millió euró, a Züriché 42,1, a Ferencvárosé 42,65, míg a Slované 21,08 millió euró. A Szalai Attilát soraiban tudó Fenerbahce és az ukrán ezüstérmes Dinamo Kijev párharcának győztese az osztrák ezüstérmes Sturm Graz ellen léphet pályára.

A harmadik selejtezőkör első mérkőzéseit augusztus 2–3-án, a visszavágókat egy héttel később rendezik. A párharcok vesztesei átkerülnek az Európa-ligába, ahol a csoportkörbe kerülésért játszhatnak. A Ferencváros–Slovan Bratislava párharc vesztesének az izraeli bajnok Maccabi Haifa vagy a görög aranyérmes Olympiakosz Pireusz lesz az ellenfele a labdarúgó Európa-liga harmadik selejtezőkörében, míg a Dinamo Kijev–Fenerbahce összecsapás vesztese a cseh Slovácko ellen harcolhatja ki a csoportkörbe jutást.

Amennyiben a MOL Fehérvár sikerrel veszi az azeri Qabala jelentette akadályt, akkor Petrocub-Hincesti (moldovai)–Laci (albán) párharc győztesével játszhat az Európa Konferencia Liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A második körös továbbjutás esetén a Puskás Akadémia a Lovrencsics Gergőt is foglalkoztató Hajduk Splittel, a Kisvárda a Moldéval vagy az Elfsborggal, a Sepsi OSK a Rijekával vagy a Djurgardennel, a DAC a Szaburtalo Tbiliszivel vagy az FCSB-vel találkozhat.

Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló:

Bajnoki ág:

Maccabi Haifa (izraeli)/Olympiakosz (görög)–Apollon Limassol (ciprusi)

Qarabag (azeri)/FC Zürich (svájci)–Ferencvárosi TC/Slovan Bratislava (szlovák)

Ludogorec (bolgár)/Shamrock Rovers (ír)–Dinamo Zagreb (horvát)/Skupi (északmacedón)

Maribor (szlovén)/Sheriff (moldovai)–HJK Helsinki (finn)/Viktoria Plzen (cseh)

Linfield (északír)/Bodö/Glimt (norvég)–Zalgiris (litván)/Malmö (svéd)

Crvena zvezda (szerb)–Pjunik (örmény)/Dudelange (luxemburgi)

Nem bajnoki ág:

Monaco (francia)–PSV (holland)

Dinamo Kijev (ukrán)/Fenerbahce (török)–Sturm Graz (osztrák)

Union Saint-Gilloise (belga)–Rangers (skót)

Benfica (portugál)–Midtjylland (dán)/AEK Larnaca (ciprusi)

Európa Konferencia Liga, selejtező, 3. forduló:

Vitória SC (portugál)/Puskás Akadémia–Hajduk Split (horvát)

Víkingur (feröeri)/DAC (szlovákiai)–Szaburtalo Tbiliszi (grúz)/FCSB (román)

Molde (norvég)/Elfsborg (svéd)–Kairat Almati (kazah)/Kisvárda

Rijeka (horvát)/Djurgarden (svéd)–Sepsi OSK (romániai)/Olimpija Ljubljana (szlovén)

MOL Fehérvár/Qabala (azeri)–Petrocub-Hincesti (moldovai)/Laci (albán)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma