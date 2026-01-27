Belgrádba költözik az Európai Úszószövetség

Belgrádba helyezik át az Európai Úszószövetség (European Aquatics, EA) székhelyét – erről írt alá megállapodást hétfőn Zoran Gajic szerb sportminiszter és Antonio Silva, az EA elnöke.

A szerb politikus a megállapodás aláírását követően a költözést a szerb sport és Szerbia sikerének nevezte. Hozzátette, hogy a lépés javítja az ország nemzetközi megítélését.

„Ez rendkívül fontos az ország globális megítélése szempontjából. Először fordul elő, hogy egy sportág európai szövetségének központja ebben a térségben kap helyet. Míg a Nemzetközi Úszószövetség központja Budapesten működik, az Európai Úszószövetségé Belgrádban lesz. Ez az első lépése annak a folyamatnak, amelynek során legalább öt különböző sportág szövetségének irodája költözhet Szerbiába” – húzta alá a miniszter.

Antonio Silva hangsúlyozta: a Belgrádba költözés fontos lépés a szervezet számára, és emlékeztetett arra, hogy Szerbia és a szerb főváros sikeresen rendezte meg a vízilabda Európa-bajnokságot.

Az Európai Úszószövetség székhelye 2015 és 2026 között a svájci Nyonban volt. Belgrádban tíz évet terveznek tölteni.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Zoran Gajic szerb sportminiszter és Antonio Silva, az EA elnöke (Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ)