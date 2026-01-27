Zoran Gajic szerb sportminiszter és Antonio Silva, az EA elnöke

Belgrádba költözik az Európai Úszószövetség

Kárpátalja.ma Sport

Belgrádba helyezik át az Európai Úszószövetség (European Aquatics, EA) székhelyét erről írt alá megállapodást hétfőn Zoran Gajic szerb sportminiszter és Antonio Silva, az EA elnöke.

A szerb politikus a megállapodás aláírását követően a költözést a szerb sport és Szerbia sikerének nevezte. Hozzátette, hogy a lépés javítja az ország nemzetközi megítélését.

„Ez rendkívül fontos az ország globális megítélése szempontjából. Először fordul elő, hogy egy sportág európai szövetségének központja ebben a térségben kap helyet. Míg a Nemzetközi Úszószövetség központja Budapesten működik, az Európai Úszószövetségé Belgrádban lesz. Ez az első lépése annak a folyamatnak, amelynek során legalább öt különböző sportág szövetségének irodája költözhet Szerbiába” – húzta alá a miniszter.

Antonio Silva hangsúlyozta: a Belgrádba költözés fontos lépés a szervezet számára, és emlékeztetett arra, hogy Szerbia és a szerb főváros sikeresen rendezte meg a vízilabda Európa-bajnokságot.

Az Európai Úszószövetség székhelye 2015 és 2026 között a svájci Nyonban volt. Belgrádban tíz évet terveznek tölteni.

Forrás: MTI
(Nyitókép: Zoran Gajic szerb sportminiszter és Antonio Silva, az EA elnöke (Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ)