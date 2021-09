F1: George Russell lesz Hamilton csapattársa 2022-től

Három év várakozás után megvalósul George Russell álma: 2022-től a Mercedes versenyzőjeként, Lewis Hamilton ellen bizonyíthat!

Már ő érezte magát rosszul, hogy folyamatosan úgy kell beszélnie, mint aki még nem tudja, hogyan döntöttek a felettesei. George Russell hetek óta próbálta puszta elméleti lehetőségként beállítani, hogy a Mercedes versenyzője lehet, ám most már végre vége a fölösleges köntörfalazásnak, a csillagosok bejelentették, ő lesz Valtteri Bottas utódja 2022-től!

A 23 esztendős Russell 2017 óta a Mercedes támogatottja. Pályaíve a Forma–1 előtt meredek volt, hiszen a csillagosokkal való együttműködésük első évében újoncként lett GP3-as bajnok, majd ugyanezt megismételte a Forma–2-ben 2018-ban. Ezek után nem volt kérdés, bebocsátást nyer-e a királykategóriába, ám a belépője után előmenetele megtorpant. Pechjére éppen a teljes összeomlás pillanataiban került a Williamshez, 2019-es első szezonjában igazán még azt sem tanulhatta meg, milyen csatázni az F1-ben, mivel az utolsó előttitől is messze le voltak maradva.

A grove-iakkal töltött évek ugyanakkor hasznosnak is bizonyultak számára, hiszen egy gyenge technikával is villanni tudott, bizonyítva a tehetségét. Ráadásul saját fejlődésének is jót tett ez a kihívás, hiszen keményen dolgozott a csapattal a fejlődésért, kitartásának pedig az idén a pontszerzések, valamint a spái második rajthely és dobogó lett a jutalma.

Mindezt látva a Mercedes tovább már nem halogathatta az előléptetését. Még úgy sem, hogy Lewis Hamilton tiltakozott ellene. Toto Wolff csapatfőnök elismerte, azok után, hogy a riválisoknál már mindenütt feltűnt az új generáció egy-egy sokra hivatott képviselője, a Mercedesnek is lépnie kellett, gondolva a távolabbi jövőre. A mostani egy remek lehetőség számukra, hogy felépítsék Lewis Hamilton utódját, hiszen a címvédő oldalán Russell sokat tanulhat, és ha helyt áll honfitársa mellett, rövidített úton nőheti ki magát sztárrá, miként tette azt például korábban Daniel Ricciardo és Charles Leclerc Sebastian Vettel csapattársaként, Lewis Hamilton pedig Fernando Alonso oldalán.



„Ez egy különleges nap számomra személyes és szakmai szempontból is, de közben vegyes érzések is kavarognak bennem. Izgatott vagyok és zavarba ejtő, hogy csatlakozhatok a Mercedeshez jövőre, ami nagy lépés a pályafutásom szempontjából, de ez azt is jelenti, hogy búcsúznom kell a csapattársaimtól és barátaimtól a Williamsnél. Megtiszteltetés volt együtt dolgozni a csapat minden egyes tagjával, és megtisztelő volt képviselni a Williamst az F1-ben” – nyilatkozta Russell.

„Mióta 2019-ben csatlakoztam hozzájuk, fáradhatatlanul dolgoztunk az előrelépésért, hogy visszavigyük a csapatot oda, ahová tartozik. Minden egyes időmérős pozícióért és pontért megküzdöttünk, és minden egyes tizedmásodpercért. Nem számított, mennyire nehéz volt, soha senki nem adta fel, és ez minden nap inspirált engem. Szerettem minden egyes pillanatot annál a csapatnál tölteni, amely tiszta szívből versenycsapatnak vallhatja magát, és nyomni fogom, mint még soha, hogy biztosítsam, a lehető legszebb módon ér véget a történetünk.”

Russell persze már várja, hogy végre egy igazi élcsapatnál is bizonyíthasson.



„Ami a következő évet illeti, hazudnék, ha azt mondanám, nem bizsergek már! Óriási lehetőség ez számomra, és szeretném két kézzel megragadni. De nincsenek illúzióim a kihívás nagyságáról. Rengeteget kell majd tanulnom.”

„Valtteri magasra tette a lécet, következetesen, hétről hétre teljesített, győzelmeket, pole pozíciókat szerzett, segített több bajnoki sikerben is. A célom, hogy meghálálja Toto (Wolff), a csapat és az elnökség bizalmát, és hozzájáruljak ahhoz, hogy továbbra is sikeresek legyenek, valamint hogy büszkévé tegyem a kollégáimat.”

Russell külön említést tett a gyerekként, de később a Mercedes tesztversenyzőjeként is csodált Lewis Hamiltontól, akit 2022-től a csapattársának nevezhet majd.



„Természetesen ezen kollégák egyike – a véleményem szerint – minden idők legnagyobb versenyzője lesz. Felnéztem Lewisra már gokartosként, és volt lehetőségem olyasvalakitől tanulni, aki igazi példakép a pályán és azon kívül is. Ez hasznomra vált versenyzőként, szakmailag, de emberileg is.”

„Most van még kilenc versenyem a Williamsnél, és szeretném, hogy ez legyen a kilenc legszebb versenyem a csapattal. Csak ezek után fordítom a figyelmemet 2022-re. Óriási köszönet a Williamsnek, a Mercedesnek, mindenkinek, aki támogatott, hogy elérjek oda, ahol most vagyok. Nem sikerülhetett volna nélkületek” – mondott köszönetet az őt segítőknek.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke kiemelte, az általuk régóta támogatott Russell minden kategóriában győztessé vált, amelyben eddig megfordult, ezért kétsége sincs, hogy az F1-ben is sikerek várnak rá. „Az elmúlt három Williamsnél töltött évében már ízelítőt adott nekünk abból, milyen jövő várhat rá az F1-ben. Most a mi feladatunk lesz segíteni őt a folyamatos tanulásban ebben a közegben, Lewis mellett, aki minden idők legnagyobb F1-es versenyzője.”

„Biztosra veszem, hogy a kapcsolatunk erősödésével egyre erősebb csapatot fogunk alkotni, és a pályán és azon kívül is sokat fogunk nyújtani a Mercedesnek a következő években. A teher most lekerült a vállunkról a 2022-es tervezés kapcsán, mindent tisztáztunk, és most az előttünk álló kilenc versenyre kell fókuszálnunk, és mindent meg kell tennünk az idei bajnoki küzdelemben” – hangsúlyozta az osztrák.

Russell Lewis Hamilton hatodik csapattársa lesz a Forma–1-ben, a Mercedesnek pedig ő az ötödik új versenyzője a 2010-es gyári visszatérése óta. Érdekesség, hogy a leváltott Valtteri Bottashoz és finn elődjéhez, Nico Rosberghez hasonlóan ő is a Williamstől jön.

A csillagosok másodszor alkalmaznak egy nemzethez tartozó versenyzőpárost, 2010 és 2012 között két némettel, Michael Schumacherrel és Nico Rosberggel versenyeztek. Hamiltonnak eközben Jenson Button után Russell már a második honfitársa, akivel egy csapatot alkot.

A mostani bejelentéssel üres helyek már csak az Alfa Romeónál (1) és a Williamsnél (2) akadnak 2022-re, rajtuk kívül pedig még az Aston Martin adós a jelenlegi felállása megtartásának hivatalos bejelentésével.

