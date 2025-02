F1: Különleges Nemzeti Sport Magazinnal és a Boxutca magazinnal készül a közmédia a 2025-ös szezonra

A 75. Formula 1-es szezon március 14-én kezdődik, amelyet a korábbiakhoz hasonlóan élőben az M4 Sporton láthatnak. Az évad felvezetőjeként február 28-án, az F1-es teszthét végén visszatér a Boxutca magazin, míg a Nemzeti Sport a március elsején megjelenő 100 oldalas egyedi kiadvánnyal hangolja olvasóit az idényre.

Különleges év vár az F1 mezőnyére – az idei a 75. szezon a sorban, a Hungaroring pedig 40. alkalommal látja vendégül a száguldó cirkuszt. Az elmúlt éveknek megfelelően a szezont teljes egészében az M4 Sporton követhetik: a szabadedzéseket, az időmérőt, a sprintfutamokat és futamokat is élőben láthatják. A legtöbb helyszínen az M4 Sport riporterei is jelen lesznek. Ujvári Máté már Bahreinben forgat, a teszthét eseményeiről hosszabb összefoglalót láthatnak 2025 első Boxutcájában, február 28-án, pénteken 18:45-kor.

A Nemzeti Sport ezúttal is különleges, 100 oldalas egyedi kiadványt készít, amely március elsejétől vásárolható meg az újságárusoknál. A Nemzeti Sport Magazinban több magyar és külföldi szakújságíró is érdekes felvezetővel szolgál, háttéranyagok keretében foglalkoznak – a többi között – a McLaren hihetetlen felemelkedésével, a nagy bajnokok meghökkentő csapatváltásaival és a jubileumi, 40. Magyar Nagydíjjal is.

A 2025-ös F1-es szezon március 14-én startol Ausztráliában, Melbourne-ben, amelyet az F2 és az F3 időmérőjéhez és futamához hasonlóan élőben nézhetnek az M4 Sporton.

F1 1. futam (Ausztrália, Melbourne) – élőben az M4 Sporton:

március 14., péntek:

szabadedzés: 2:30 szabadedzés: 6:00

március 15., szombat:

szabadedzés: 2:30

időmérő: 6:00 (felvezetőműsor 5:30)

március 16., vasárnap:

pilótaparádé: 4:00

futam: 5:00

