Fájó minaji vereség a közvetlen riválistól

A Dinamo Kijevtől elszenvedett háromgólos vereség után hazai pályán javíthatott volna a Minaji FC, mivel közvetlen riválisát, az Ingulec Petrove együttesét fogadta a megyeszékhelyen, az ukrán labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában. A találkozó amolyan hatpontos meccsnek számított mindkét gárda számára a kiesés ellen folytatott harcban. A Minaji FC a győzelmi kényszer ellenére rúgott gól nélkül hagyta el a pályát, és vereséget szenvedett ellenfelétől.

A találkozó előtt mindkét csapat 13 ponttal szerénykedett a tabella alján, csupán egy egységgel megelőzve a kiesőhelyen álló FK Lviv csapatát, akik egyébként az első tavaszi fordulóban szintén három ponttal távoztak az ungvári Avangard Stadionból. A minaji kezdőben három igazi veterán is helyet kapott: a 36 éves Milevszkij, valamint a 33 éves Kozsanov és Sinder is. Eltiltásából visszatérve Anatolij Nurijev is visszatérhetett a kezdőbe. Vaszil Kobin játékosai már az első 25 percben begyűjtöttek négy sárgát, de ebből kettőt Danilo Karasz „harcolt ki” magának, méghozzá hat percen belül, így tíz emberre fogyatkozott az Ung-vidéki csapat. Második szabálytalanságát ráadásul a tizenhatoson belül követte el a minaji hátvéd, amiért a vendégek büntetőt kaptak, amit Bartulovic értékesített (0:1). A kárpátaljai csapatnak bár akadtak helyzetei, de emberhátrányban nagyon nehéz helyzetben voltak, és nem sikerült egyenlíteniük. A klub leghíresebb játékosának, Milevszkijnek a leigazolása eddig még nem sok hasznot hozott a pályán, és sokan már Vaszil Kobin edzői tapasztalatlanságára írják rá a sikertelenséget. A Minaji FC újabb vereségével közelebb került a kieséshez, és csupán azért nem csúsztak le az utolsó helyre, mivel az FK Lviv – Rukh Lviv kiesési rangadót elhalasztották. A tavaszi fordulók előtt még utolsó helyen álló Dnyipro-1 győzni tudott az ötödik helyezett Vorszkla Poltava otthonában, így a Dnyeper-parti egyesület felkapaszkodott a nyolcadik helyre.

A következő fordulóban a tízedik helyezett FK Mariupol otthonába látogat a Minaji FC, aztán Ungváron fogadják a Kolosz Kovalyivka együttesét, majd jön az újabb kiesési rangadó Lvivben, a Rukh vendégeként. A tabella hátsó régiójában a Mariupolnak tizenhét, az Ingulecnek tizenhat, a Rukhnak és a Minajnak tizenhárom pontja van. A sereghajtó FK Lviv tizenkét pontjával az utolsó, de van két elhalasztott mérkőzésük hazai pályán, az egyik a Minaji FC együttesével, a másik pedig a Rukh csapatával.

Ukrán labdarúgó-bajnokság, 18. forduló:

Minaji FC – Ingulec Petrove 0:1

Vorszkla Poltava – Dnyipro-1 0:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma