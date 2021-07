Fancsikán botlott a Beregvidék FC

A beregszászi járási labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának előrehozott mérkőzésén nagy meglepetésre vereséget szenvedett Fancsikán az addig hibátlan listavezető Beregvidék FC. A beregszászi együttes hiába uralta a mérkőzést, alakított ki veszélyes ziccereket, és játszott mezőnyfölényben, a hazaiaknak két helyzet is elég volt a győzelem kiharcolásához.

A Fancsikai FC szurkolói már a találkozó legelején örülhettek, mivel csapatuk első helyzetéből rögtön gól született, miután az első percben bevették Béres István kapuját. A vendégek ezután rengeteg helyzetet dolgoztak ki, de vagy a hazai kapus hárította Nagy Miklós, Kemény Gábor és Ohár Roman próbálkozásait, vagy a támadók hibáztak a befejezésnél. Az első félidőben több gólt is szerezhettek volna a beregszásziak, de 1:0-s hazai vezetésnél mehettek pihenőre a csapatok. A második játékrésznek is az elejét nyomták meg a fancsikaiak, és a kezdés után két perccel második góljukat is megszerezték, hiába cserélt kapust a Beregvidék FC, Zán Krisztián is tehetetlen volt (2:0). A beregszásziak ezután is uralták a játékot, de gólt szerezniük nem sikerült, mivel Ohár Roman hiába cselezte ki a komplett védelmet és a kapust is, mégsem sikerült betalálnia. A támadó végül szépíteni tudott egy szöglet utáni beadásból, és gyönyörűen fejelt a hálóba (2:1). A vendégeknél Péter György, Riskó Csaba és Gajdos Krisztián is beállt, ami után újabb helyzeteket dolgozott ki a beregszászi együttes, de az egyenlítés így sem sikerült. A Fancsikai FC ellentámadásokra volt berendezkedve, de Antal Roland, Popovics Norbert és Horvát Alex hatástalanították a hazaiak egyetlen fegyverét. Hiába a rengeteg helyzet, és a mezőnyfölény, a listavezető 2:1-es vereséget szenvedett az ugocsai együttes otthonában, ahol a pálya minősége mellett a játékvezetői hármas sem könnyítette meg a Beregvidék FC dolgát.

A Fancsikai FC 9 pontjával Tiszaújlakot megelőzve felzárkózott az 5. helyre, a Beregvidék FC pedig 16 pontjával tartja listavezető pozícióját. A forduló többi találkozóját vasárnap rendezik, 16.00 órakor. A második helyen álló Kígyósi FC Királyháza vendége lesz, és egy esetleges győzelem esetén megelőzhetik az egy meccsel kevesebbet játszó beregszásziakat, de amennyiben a hazaiak nyernek, akkor felzárkózhatnak a második helyre. A harmadik helyezett Mezőgecsei Baktyanec Tiszakeresztúrba látogat, ahol nem lesz könnyű dolguk a beregvidékieknek, a Tiszaújlaki FC pedig Szőlősvégardó vendége lesz.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 8. forduló:

Fancsikai FC–Beregvidék FC (Beregszász) 2:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma