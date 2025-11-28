Európa-liga: bravúros ferencvárosi döntetlen Isztambulban

A Ferencváros labdarúgócsapata 1-1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce vendégeként az Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti mérkőzésén, így továbbra is veretlen és nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll öt fordulót követően.

Robbie Keane vezetőedző tanítványai Varga Barnabás fejesgóljával ugyan megszerezték a vezetést a második félidő derekán, de a brazil Talisca találatával a hazaiak három perccel később egyenlítettek.

A Ferencváros három győzelemmel és két döntetlennel, illetve az így megszerzett 11 ponttal negyedik helyen áll a tabellán, és a késő esti meccsek után is biztosan a nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között lesz.

A magyar bajnok legközelebb december 11-én a skót Glasgow Rangers együttesét fogadja az alapszakasz hatodik körében.

Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló:

Fenerbahce (török)-Ferencvárosi TC 1-1 (0-0)

Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, v.: Ricardo de Burgos (spanyol)

gólszerzők: Talisca (69.), illetve Varga B. (66.)

piros lap: Durán (91.)

sárga lap: Demir (21.), Skriniar (73.), Nélson Semedo (80.), Talisca (96.), illetve Zachariassen (42.), Szalai G. (55.), O’Dowda (70.), Raemaekers (92.)

Fenerbahce: Éderson – Nélson Semedo, Skriniar, Demir (Müldür, 76.), Brown – Talisca, Asensio (Nene, 60.), Álvarez – Oguz Aydin, En-Nesziri (Durán, 60.), Aktürkoglu (Mercan, 60.)

Ferencváros: Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanichowsky (Ötvös, 81.), Keita (Julio Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O’Dowda, 60.) – Varga B., Yusuf (Joseph, 74.).

