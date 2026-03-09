 Nyíregyházi győzelmével újra élen a Ferencváros

A címvédő Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Nyíregyháza otthonában a labdarúgó Fizz Liga 25. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén, ezzel ismét a tabella élére állt.

A Nyíregyháza a találkozót megelőzően a legjobb tavaszi mérleggel rendelkező gárda volt, Bódog Tamás együttese ugyanis a megszerezhető 18 pontból 14-et zsebelt be, ezúttal viszont nem járt sikerrel.

Érdekesség, hogy ebben a párharcban a bajnoki szezon mindhárom mérkőzését az aktuális vendégcsapat nyerte.

Fizz Liga, 25. forduló:

Nyíregyháza Spartacus-Ferencvárosi TC 1-3 (1-2)

Nyíregyháza, Városi Stadion, v: Berke

gólszerzők: Kvasina (22.), illetve Abu Fani (3.), Yusuf (8.), Gómez (89.)

sárga lap: Toma (59.), Temesvári (78.), illetve Abu Fani (60.), Nagy B. (70.)

MTI