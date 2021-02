Ferencvárosi kiütéses győzelem az Újpest elleni derbin

Nagyon sima, négygólos kiütéses győzelmet aratott a Ferencvárosi TC az ősi rivális Újpest FC otthonában a fővárosi derbin. A lila-fehérek vereségüknek, és a Budafoki MTE győzelmének köszönhetően lecsúsztak a kiesőhelyre, a Fradi pedig tizenhárom pontosra növelte előnyét a MOL Fehérvárral szemben.

A Ferencváros és az Újpest legutóbbi tizenöt egymás elleni mérkőzéséből tízet a zöld-fehérek nyertek, öt alkalommal pedig döntetlen született, ráadásul a lila-fehérek utoljára 2015 decemberében tudták legyőzni riválisukat. A derbit megelőzően a két csapat között huszonnégy pont különbség volt a tabellán, melyen az FTC az első helyet, az Újpest pedig a tizediket foglalta el.

A mérkőzés elején valamivel veszélyesebben játszott az Újpest, és egy véleményes szituáció után akár büntetőhöz is juthattak volna. Ennek ellenére a 24. percben a vendégek szerezték meg a vezetést, miután az újpesti kapu előtti tűzijáték végén Isael lőtt a hálóba (0:1). A 47. percben ismét benne volt csapata góljában Isael: a brazil támadó szögletét a hazaiak támadója, Tallo fejelte saját kapujába (0:2). A 76. percben harmadik gólját is megszerezte a címvédő, miután Uzuni kotorta be a labdát Banai kapujába (0:3). A 81. percben Vécsei Bálint is pályára lépett a zöld-fehéreknél, aki tíz perc alatt bizonyította, hogy helye van a csapatban. A középpályás teljesítményét a 90. percben koronázta meg, amikor tizenötről kapura lőtt, és megpattanó lövése utat talált az újpesti kapuba (0:4). A munkácsi születésű középpályás, Igor Haratyin végig a pályán volt, bár játékával nem emelkedett ki a mezőnyből. A Ferencváros kiütötte az Újpestet, akik ezzel a kiesést jelentő utolsó előtti helyre csúsztak vissza. Az FTC magabiztosan vezeti a bajnokságot, és immár tizenhárom pontos az előnye. A következő fordulóban az őket igencsak tisztes távolságból üldöző Vidit fogadják.

A Puskás Akadémia Kiss és Plsek góljaival 2:0-ra legyőzte az utolsó helyen álló Diósgyőri VTK csapatát, így feljöttek a harmadik helyre, és csupán három ponttal maradnak le a második helyezett MOL Fehérvár együttesétől. A DVTK vereségével nagyon nehéz helyzetbe került, és továbbra is maradt az utolsó helyen. A Budapest Honvéd és a Paks mérkőzése kiegyenlített játékot hozott, és gólnélküli döntetlennel vonulhattak szünetre a csapatok. A második félidőben a vendég Paks szerzett vezetést, Ádám Martin a 49. percben talált be (0:1). Nem sokáig tartott a vendégelőny, mivel Balogh Norbert már hét perccel később egyenlíteni tudott. A 65. percben emberelőnybe kerültek a hazaiak, de nem tudták kihasználni a lehetőséget, így maradt az 1:1-es végeredmény. A Paks a hatodik, a Honvéd pedig a kilencedik helyről várhatja a folytatást.

A Budafoki MTE fontos győzelmet aratott a Zalaegerszeg ellen. Az NB I újonca az 51. percben már 3:0-ra vezetett, miután Zsóri Dániel egyszer, Kovács Dávid pedig kétszer is betalált a ZTE kapujába. A vendégek a 80. percben még szépítettek Lesjak révén, de ezzel együtt is elég sima vereséget szenvedtek. A Budafok győzelmével elmozdult a kiesőhelyről, és maga mögé utasította az Újpestet, a ZTE pedig a nyolcadik helyről várhatja a folytatást. A hazaiaknál a viski Takács Ronald a 78. percben lépett pályára.

OTP Bank Liga, 19. forduló:

Újpest FC–Ferencvárosi TC 0:4

Budafoki MTE–Zalaegerszegi TE 3:1

Budapest Honvéd–Paksi FC 1:1

Puskás Akadémia–Diósgyőri VTK 2:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma