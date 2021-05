Férfi kézilabda: Magyarország nyerte az Eurokupát

A magyar férfi kézilabda-válogatott az Eurokupa 6. fordulójában négygólos győzelmet aratott Veszprémben Horvátország ellen. Mivel pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmény számít, és hazai pályán mindkét csapat négy góllal nyert, az idegenbeli több gólt szerző Magyarország nyerte meg az Eurokupát. A magyar csapat a horvátok legyőzése előtt az Európa-bajnoki címvédő spanyolokat is legyűrte (30:28). A spanyolok 27:21-re verték a nullapontos szlovákokat, de már így sem érhetik be a második helyen álló horvát együttest.

A magyar csapat a spanyolok elleni idegenbeli sikert követően látta vendégül a horvátokat Veszprémben. A magyar válogatottnak négy góllal kellett nyernie, hogy elhódítsa az Eurokupa serlegét, mivel idegenben 31:27-es vereséget szenvedtek a sorozatban eddig még veretlen horvátoktól. Ehhez képest az első negyedóra után már három találattal vezettek a vendégek a pontatlanul játszó magyar csapat ellen. Az akarattal nem volt gond, de az első tizenkét hazai lövésből csak öt ment be, amihez nemcsak Ivan Pesic hárításai járultak hozzá, hanem az is, hogy Máthé Dominik és Szita Zoltán sem találta el a kaput. A magyar együttes azonban remekül váltott, ami előbb egy négy és félperces teljes gólcsendben nyilvánult meg, aztán abban, hogy négy perc alatt egyenlíteni tudtak – a horvátok ebben a kilenc percben nem szereztek gólt. A félidő végére kiegyenlítetté vált a játék, egyik alakulat sem tudta kihasználni a másik hibáit. A csapatok 10:9-es horvát vezetéssel mehettek pihenőre.

A második játékrész elején újra a horvátok kerültek előnybe, a védekezésük keményebb lett, de azt azért nem engedték a hazaiak, hogy az ellenfél elhúzzon, így annak ellenére is nyílt maradt a mérkőzés, hogy ötven százalék körül maradt a dobáshatékonyság. A második félidő 17. percében a magyar csapat mintegy negyven perc hátrány után átvette a vezetést, az egygólosból rövid idő alatt négygólos előnyt faragott, ami lélektanilag is remekül jött a hajrá előtt, ráadásul másfél perccel a vége előtt meglett az áhított ötgólos vezetés is. Erre a horvát válasz az volt, hogy agresszív, nyitott védekezéssel igyekezték már korán megfojtani a magyar támadásokat, kevés sikerrel. Az ötből négy gólt sikerült megtartani a mieinknek, így 26:22 lett a vége. Több idegenben szerzett góljának köszönhetően a magyar válogatott már biztosan megnyerte az Eurokupa-sorozatot, a horvátok pedig még a spanyolokkal találkoznak, de már biztosan ők a kupa ezüstérmesei, az Eb-címvédő spanyolok pedig a bronzérmesek. Gulyás István csapata hat mérkőzéséből ötöt megnyert (két-két győzelem a spanyolok és a szlovákok ellen, és egy a horvátok elleni) és csupán egyet veszített el (a horvátok ellen idegenben).

Eurokupa, 6. forduló:

Magyarország–Horvátország 26:22

Spanyolország–Szlovákia 27:21

Az állás: 1. Magyarország 10 pont, 2. Horvátország 8 pont, 3. Spanyolország 4 pont, 4. Szlovákia 0 pont.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma