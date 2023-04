Férfi vízilabda: a Vasas nyerte az Eurokupát

A magyar bajnokság harmadik helyén álló A-Híd Vasas Plaket nyerte meg a férfi vízilabda Eurokupát, miután az idegenbeli döntetlent követően a budapesti visszavágón 15–7-re legyőzte az olasz Savonát, így összesítésben 23–15-re bizonyult jobbnak a magyar együttes. A második számú európai kupasorozatot 2021-ben a Szolnoknak (az OSC Újbuda ellen), 2017-ben és 2018-ban pedig a Ferencvárosnak is sikerült megnyernie.

A Vasas játékosai koncentráltan kezdték a mérkőzést, mivel nagy volt a tét, 21 év után nyerhetett ismét nemzetközi trófeát a gárda. Az olaszok mestere, Angelini 5–1-es magyar vezetésnél elégelte meg a látottakat, de időkérése semmin sem változtatott, a Vasas továbbra is ugyanolyan szigorúan védekezett, rengeteget blokkolt, Mitrovicsnak így alig volt dolga. Támadásban a center Gábor Lőrinc és a bekk Randjelovics lépett elő főszereplővé, mindketten hatékonyak voltak emberelőnyben, az előbbi ráadásul a fórok kiharcolásában is oroszlánrészt vállalt. A második negyed közepén már 8–2-re vezetett a Vasas, amikor a Savona elkezdett életjeleket mutatni. Ez annyira volt elég, hogy a nagyszünetre visszaálljon az első negyed végére kialakuló négygólos különbség. Az angyalföldiek fórban továbbra is hibátlanok voltak, a szoros emberfogás pedig még mindig nem ízlett az olaszoknak. A veterán Drasko Brguljan a gólpasszai után kétszer is betalált, közte Erdélyi Balázs is megvillant, Mitrovics pedig bemutatott néhány bravúrt.

A budapesti együttes a harmadik negyedben lenullázta ellenfelét, a slusszpoént a csapatkapitány Bátori Bence gólja jelentette, ezzel 12–4 volt az állás. Hátra volt még egy negyed, és a különbséget sikerült megtartaniuk a hazaiaknak. A Vasas 15–7-re győzött, és 21 év várakozás után újra nemzetközi trófeát nyert. Erre még a Ferencvárosnak is van esélye, mivel a zöld-fehérek versenyben vannak az elsőszámú kupasorozatban, a Bajnokok Ligájában, ahol már bebiztosították helyüket a legjobb nyolc között. A másik magyar csapat, az OSC Újbuda már nem juthat tovább csoportjából. A Ferencváros 2022-ben bronzérmet, 2021-ben ezüstérmet nyert, 2019-ben pedig elhódította a Bajnokok Ligája serlegét.

A győztes csapat névsora: Bátori Bence, Bedő Krisztián, Drasko Brguljan, Erdélyi Balázs, Gábor Lőrinc, Konarik Ákos, Mezei Tamás, Braniszlav Mitrovics, Mizsei Márton, Ivan Nagajev, Szava Randjelovics, Sedlmayer Tamás, Sélley-Rauscher Domonkos, Simon Roland, Zerinváry Lóránd. Edző: Szlobodan Nikics.

Vízilabda, férfi Eurokupa, döntő:

Vasas – Savona (olasz) 15–7, kupagyőztes a Vasas, 23–15-ös összesítéssel.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Balogh László