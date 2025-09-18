Két helyet rontott az ukrán válogatott a FIFA-világranglistán

A Franciaország elleni vereség (0:2) és az Azerbajdzsánnal játszott döntetlen (1:1) után az ukrán válogatott két pozíciót rontott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) ranglistán.

A friss, szeptember 18-ai listán így már a 28. helyen áll.

A kék-sárgák 1543,06 ponttal rendelkeznek. Az UEFA képviselői között az ukrán csapat a 14. helyen áll.

A világranglista alapján az első helyen Spanyolország áll. A második Franciaország. Az eddig mindig vezető Argentína két helyet rontva a harmadik helyre csúszott vissza. Őt követi: Anglia, Portugália, Brazília, Hollandia, Belgium, Horvátország és Olaszország.

Szlovákia 10 helyet javított a világranglistán, így jelenleg a 47. helyet foglalja el.

A magyar válogatott három helyet rontva a 41. FIFA-ranglistán.

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért esett vissza, mert a szeptemberi világbajnoki selejtezőkön előbb Írországban 2–2-es döntetlent játszott, majd a Puskás Arénában 3–2-re kikapott a Nemzetek Ligája-győztes, s a nemzetközi rangsorban az ötödik helyre előrelépő portugáloktól.

A magyarok soron következő vb-selejtezős ellenfele, Örményország két pozíciót javítva a 103., míg az eddig éllovas, vb-címvédő argentinok a harmadik helyre csúsztak vissza, ugyanis a spanyolok mellett a franciák is megelőzték őket.

Az ukrán válogatott soron következő ellenfele Izland a 74. helyen van, míg Azerbajdzsán két helyet rontva a 124. a világranglistán. November 13-án pedig a második helyen lévő franciák ellen lépnek pályára.

