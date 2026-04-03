FIFA-ranglista: visszaesett Ukrajna, Magyarország a 42. helyen

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) frissítette a férfi labdarúgó-válogatottak világranglistáját. Az új lista szerint Ukrajna labdarúgó-válogatottja a 32. helyet foglalja el a 211 nemzeti szövetséget tömörítő mezőnyben.

A Szerhij Rebrov vezette együttes az előző rangsorhoz képest két helyet rontott, miután Egyiptom és Norvégia is megelőzte. Az ukrán válogatott 1546,88 ponttal jelenleg Európában a 15. pozíciót foglalja el.

Magyarország labdarúgó-válogatottja a 42. helyen áll a világranglistán.

A rangsor élén Franciaország áll, a második helyen Spanyolország, míg a harmadik Argentína.

A legjobb tízben szerepel még Anglia, Portugália, Brazília, Hollandia, Marokkó, Belgium és Németország is.

A legnagyobb előrelépést Vietnám érte el, amely kilenc helyet javított, míg a legnagyobb visszaesést Malajzia könyvelte el, 17 pozíciót rontva.

Mint ismert, az ukrán válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, miután a pótselejtező elődöntőjében 3–1-es vereséget szenvedett Svédország csapatától.

