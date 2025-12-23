FIFA világranglista: Ukrajna előrébb, Magyarország a 40. helyen zárja az évet

A Nemzetközi Labdarúgó‑szövetség (FIFA) legfrissebb férfi válogatottak világranglistája alapján az ukrán és a magyar nemzeti csapat érdekes nemzetközi helyzetben vannak az év végén. A 2025‑ös rangsoron Ukrajna a 28., míg Magyarország a 40. helyen végzett.

Az ukrán férfiválogatott eredményesen tartotta meg helyét a világ élmezőnyében, és a 2025‑ös év végi FIFA‑ranglistán a 28. pozíciót foglalja el világszerte. Ez azt jelenti, hogy a kék‑sárgák továbbra is Európa erős válogatottjai közé tartoznak, és a 2026‑os világbajnoki pótselejtezők előtt kiváló kiinduló helyzetből várhatják a kihívásokat.

Ukrajna a rangsorban többek között megelőz olyanokat, mint Norvégia vagy Panama, és jelenleg a 14. legjobb európai csapat – ami fontos tényező a világbajnoki selejtezők szempontjából.

A magyar férfiválogatott 2025‑ben a FIFA világranglistán 40. helyezést ért el, miután egy helyet javított korábbi pozícióján az év utolsó kiadásában. Ez azt jelenti, hogy a csapat – bár az élmezőnytől messze van – továbbra is az első ötven között szerepel globális szinten.

A rangsorban a közvetlen riválisokhoz képest némi előrelépés látható, azonban az elmaradt világbajnoki pótselejtezők is éreztették hatásukat. Magyarország számára kulcsfontosságúak a további nemzetközi mérkőzések és kvalifikációs sorozatok, hogy a jövőben ismét közelebb kerüljön a Top 30‑hoz, vagy akár azon belülre.

A FIFA világranglista célja, hogy objektíven mérje a nemzetközi válogatottak erősségét, figyelembe véve a legfrissebb mérkőzéseket és eredményeket. A rangsor fontos szerepet játszik a világbajnoki és kontinensbajnoki selejtezők kiemelési csoportjai és sorsolásai szempontjából is.

A TOP10-es lista:

Spanyolország

Argentina

Franciaország

Anglia

Brazília –

Portugália

Hollandia

Belgium

Németország

Horvátország

Kárpátalja.ma