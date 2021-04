A Beregvidék FC elsőként jutott a járási Téli Kupa döntőjébe

A beregszászi járási Téli Kupa elődöntőjének első mérkőzésén a Beregvidék FC és a Királyházai FC a beregszászi Barátság Stadionban csapott össze a döntőbe jutásért. A vártnál szorosabbra sikeredő mérkőzés büntetőpárbajjal végződött, és az esélyesebbnek tartott beregszászi együttes jutott a fináléba. A Beregvidék FC még várhat ellenfelére, mivel a Zápszonyi FC – JJ Club (Nagyszőlős) találkozót az ugocsaiak kérésére elhalasztották.

A Beregvidék FC a találkozó legelején kezébe vette az irányítást, és Barta Ferenc már az első percben megszerezhette volna csapata számára a vezetést, de nem sikerült a pontos befejezés. Nem sokkal később Baksa Ákos is ziccert rontott, és ekkor úgy tűnt, egykapuzni fog a hazai csapat. Ezzel szemben a félidő közepére kiegyenlítődött a játék képe, bár nem sokkal a játékrész vége előtt Nagy Miklós is betalálhatott volna, ám lövése a kapufán csattant. A második félidőben is a beregszászi csapat uralta a játékteret, de a gól ezúttal sem jött össze. A kimaradt helyzeteket megbüntette a királyházai csapat, Karimdaszen Tadzsimatov szépségdíjas találatával megszerezték a vezetést a vendégek (0:1). A játék képe ezután sem változott, továbbra is a Beregvidék FC támadott, de a pontos befejezés még mindig hiányzott. A 65. percben egy beregszászi szögletet követően Antal Roland tette kapura a labdát, ami az egyik királyházai védő kezéhez ért, a szabálytalanságért pedig a játékvezető büntetőt ítélt. A tizenegyest Barta Ferenc magabiztosan értékesítette (1:1). Ezután a meccs lezárására is volt lehetősége a beregszásziaknak, de Sznopcsák Tamás lövésével nem járt túl az ugocsai hálóőr eszén. A mérkőzés rendes játékidejében nem dőlt el a továbbjutás, így következhettek a büntetők, mely után a hazai csapat örülhetett, mivel Béres István két tizenegyest is hárított. A Beregvidék FC ellenfele a döntőben a Zápszonyi FC – JJ Club összecsapás győztese lesz.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma