Fölényes magyar győzelmek a kézilabda Bajnokok Ligájában

A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 10. fordulójában a Ferencváros hazai pályán aratott remek győzelmet a csoport második helyezettje, a román CSM Bucuresti felett, a Győri ETO pedig a szintén román Valcea otthonában növelte pontjai számát, miután nagy különbséggel győzött a pont nélkül álló ellenfele otthonában.

Nagyszerűen kezdett a Fradi a bukarestiek ellen, a vendégek edzőjének már a 11. percben időt kellett kérnie, a CSM ugyanis 7:3-as hátrányba került. Klujber Katrin és Emily Bölk is eredményesen játszott a hazaiaknál, míg a románok elég álmosan kezdtek. Bíró Blanka többször is útját állta a román lövéseknek, de a vendégek így is felzárkóztak 11:10-re. A félidő utolsó 12 percében már csak háromszor talált be a Fradi, a CSM ezt kihasználva 16:14-re fordított a szünetig. A magyar csapat a csereként beálló Háfra Noémi góljaival próbálta tartani a lépést. Előbb az egyenlítés, majd a fordítás is összejött Kovács Anett találatával (23:22), még ha nem is volt hosszú életű. Julia Behnke fontos gólokat lőtt beállóból, de a túloldalon Pintea is szállította a kiharcolt heteseket. A hajrára visszajövő Háfra és Kovacsics is egyből betalált, míg a kapus nélküli támadással próbálkozó CSM több mint hat percig nem volt eredményes, az FTC ezalatt eldöntötte a meccset, és 31:27-es győzelemmel vonulhattak le a csapatok a pályáról – olvasható az FTC hivatalos honlapján. A fővárosi zöld-fehérek győzelmükkel vesztett pontok tekintetében beérték a CSM csapatát, és jelenleg csoportjukban a továbbjutást érő negyedik helyen állnak, három ponttal lemaradva az éllovas Rosztov csapatától.

A mérkőzéshiánnyal küzdő Valcea csak szenvedett a találkozó elején, a Győri ETO viszont sorra dobta be a helyzeteit, és már a 18. percben hét góllal vezetett (5:12). A Rába-parti zöld-fehérek kapujában Silje Solberg alig engedett gólt a románoknak. A 29. percre nyolc gólra duzzadt a vendégek előnye (10:18). A második játékrészben a Győr növelni tudta amúgy is hatalmas előnyét, és végül 37:20-as idegenbeli győzelmet arattak Danyi Gábor tanítványai. Ezzel a Bajnokok Ligája három legutóbbi kiírásának győztese, a Győri ETO tovább folytatta veretlenségi sorozatát, és magabiztosan haladnak a csoportgyőzelem felé. A győriek a BL-ben rekordot jelentő 46 mérkőzésből álló, 2018 januárja óta tartó veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek. Az elmúlt három évben 41 győzelem és öt döntetlen a mérlegük – olvasható a csapat hivatalos honlapján.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, 10. forduló:

A csoport:

Ferencvárosi TC – CSM Bucuresti (román) 31:27

Metz (francia) – Rosztov (orosz) 27:26

Bietigheim (német) – Ljubljana (szlovén) 22:22

Vipers Kristiansand (norvég) – Team Esbjerg (dán) 28:28

B csoport:

Ramnicu Valcea (román) – Győri ETO 20:37

CSZKA Moszkva (orosz) – Brest Bretagne (francia) 25:24

Odense Handbold (dán) – Podravka (horvát) 35:20

Buducnost (montenegrói) – Borussia Dortmund (német) 31:27

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma