Folytatta szárnyalását a Nagybégányi FC, feltámadt a Tiszakeresztúri FC

Folytatta pazar szériáját, és ezúttal hatgólos kiütéssel sokkolta aktuális ellenfelét a Nagybégányi FC, akik a Beregszászi Spárta együttesét is padlóra küldték, a beregszászi járási jótékonysági labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában. A nagybégányiak továbbra is hibátlanul vezetik csoportjukat, sőt 27 rúgott góljuk mellett még mindig érintetlen a hálójuk. Az A csoportban a Nagybégányi FC-n kívül már csak egy veretlen együttes van, a Jobbpart (Pravij Bereh), akik négy pontos lemaradásban vannak az éllovashoz képest. A B csoportban a Fakóbükki FC és az Ilonokújfalui Csillag sem talált eddig legyőzőre, Tiszakeresztúr pedig egy tizenöt gólos mérkőzésen szerezte meg első győzelmét.

Már négy fordulón van túl a tizenkét csapat részvételével elrajtoló beregszászi járási jótékonysági labdarúgó-bajnokság mezőnye. Az együttesek két csoportra osztva, a beregszászi Barátság Stadionban, és a nagyszőlősi Plasztmaszovik Stadionban lépnek pályára szombati és vasárnapi játéknapokon, 7+1-es rendszerben. A találkozókat hétről hétre zárt kapuk mögött, tehát nézők nélkül rendezik meg. A mérkőzések bevételeit Ukrajna Fegyveres Erőinek a támogatására fordítják a szervezők.

Az A csoport központi mérkőzésén a még veretlen Beregszászi Spárta együttese csapott össze a még gólt sem kapó Nagybégányi FC gárdájával. A nagybégányiak ezúttal is magasan ellenfelük fölé nőttek, és hatgólos sikert arattak a beregszásziak ellen, akik így elszenvedték első vereségüket. A csoport másik veretlen gárdája, a Jobbpart FC a Beregszászi Rádiógyárral mérkőzött meg, és aratott háromgólos sikert. A beregszászi zóna harmadik mérkőzését a pont nélkül álló Beregszászi FC vívta a Kígyósi FC ellen. A beregszásziak ezúttal is alulmaradtak, így továbbra is nulla pontosak, egyben a csoport sereghajtói. A csoportkör utolsó fordulójában a két veretlen együttes, a Nagybégányi FC és a Jobbpart csaphat össze, de az eredménytől függetlenül már biztossá vált, hogy a beregszászi zóna élén a Nagybégányi FC végez. A második helyezett Jobbpart mögött három ponttal vannak lemaradva az üldözők, a Kígyósi FC és a Spárta.

A B csoportban a 4. fordulót megelőzően még két csapat volt veretlen a hatból, de százszázalékos mérlegét már mindenki elveszítette. Az éllovas Fakóbükki FC (Bukove) folytatta remek sorozatát, miután a Királyházai FC-t is le tudták győzni. A második találkozó rendkívül gólgazdagra sikeredett: a tizenöt találatot hozó mérkőzésen a sereghajtó Tiszakeresztúri FC egy góllal legyőzte a Nagyszőlősi Tisza gárdáját, így megszerezték első pontjaikat. A másik nagyszőlősi együttes, a Teszla is vereséget szenvedett, őket a még veretlen Ilonokújfalui Csillag (Onok) győzte le egy góllal. A csoport első két helyén biztosan a fakóbükki és az ilonokújfalui együttes végez, már csak a kettőjük közötti sorrend kérdéses.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 4. forduló:

A csoport (Beregszász, Barátság Stadion):

Beregszászi FC–Kígyósi FC 1-4

Beregszászi Spárta FC–Nagybégányi FC 0-6

Pravij Bereh (Jobbpart) FC–Beregszászi Rádiógyár FC 3-0

A csoport állása:

Nagybégányi FC 12 pont 27-0 Jobbpart FC 8 pont 11-5 Beregszászi Spárta FC 5 pont 7-11 Kígyósi FC 5 pont 9-15 Beregszászi Rádiógyár 3 pont 12-17 Beregszászi FC 0 pont 3-21

B csoport (Nagyszőlős, Plasztmaszovik Stadion):

Fakóbükki FC (Bukove)–Királyházai FC 1-0

Tiszakeresztúri FC–Nagyszőlősi Tisza 8-7

Nagyszőlősi Teszla–Ilonokújfalui Csillag (Onok) 1-2

A csoport állása:

Fakóbükki FC (Bukove) 10 pont 11-4 Ilonokújfalui Csillag 8 pont 12-6 Nagyszőlősi Teszla 4 pont 6-4 Királyházai FC 4 pont 6-5 Nagyszőlősi Tisza 4 pont 4-5 Tiszakeresztúri FC 3 pont 13-27

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Lőrinc Zsolt