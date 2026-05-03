Ma lenne 61 éves Bódi László Cipő

61 évvel ezelőtt, 1965. május 3-án született Cipő, a Republic zenekar legendás frontembere.

Bódi László az ungvári járási Kisgejőcön látta meg a napvilágot. Szüleivel egyéves korában Magyarországra települtek át, és Kisvárdán éltek.

Gyerekkora óta zenélt, gimnáziumi együttesét Cipőfűzőnek hívták, innen eredt a beceneve is. Majd Budapestre költözött. 1990 februárjában megalakult a Republic, amivel szinte azonnal hírnevet szereztek. A rockegyüttes hatalmas népszerűségnek örvendett.

Krónikus szívbetegsége sajnálatosan korán megjelent az életében. 2009-ben megműtötték, ezután mégis a legtöbbet koncertező zenekar maradt a Republic.

A legegyszerűbb gondolatokat költőien írta meg, úgy, hogy azt mindenki megértse. Több mint kétszáznegyven dalt szerzett a Republicnak.

Legismertebb nótái közé tartozik A 67-es út, Szállj el, kismadár, Ha itt lennél velem, de számos dalt írt más előadóknak is, többek között Koncz Zsuzsának és Halász Juditnak. Előbbinek írt legismertebb szerzeménye az Ég és föld között. Az együttes számos zenei elismerésben részesült.

2013. február 15-én szívritmuszavara szívrohamhoz vezetett. A kórházban mélyaltatásba helyezték, amelyből már nem ébredt fel többet. 2013. március 11-én, életének negyvennyolcadik évében elhunyt.

Egykori zenekara, a Republic máig aktívan koncertezik, dalaikat a fomáció basszusgitárosa, Boros Csaba énekli.

