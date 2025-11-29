Felavatták Bódi László „Cipő” emlékházát és zenei stúdióját

Bódi László „Cipő” kárpátaljai magyar énekes, zeneszerző, dalszerző, a Republic együttes frontemberének egykori szülőházát alakította emlékházzá és zenei stúdióvá a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola. Az épület átadására november 28-án, Kisgejőcön került sor.

Az esemény Bódi László életének felidézésével kezdődött, majd a Kisgejőci Tulipán énekegyüttes előadta a Republic együttes Ezt a földet választottam című slágerét Györkené Csákány Marianna vezetésével. Ezt követően a jelenlévők a Szeretni valakit valamiért című dalt hallhatták Tóth Zoltán, a Republic egykori tagjának előadásában.

A Tulipán Tanoda célja, hogy az emlékház méltó helyként szolgáljon Cipő örökségének megőrzésére és továbbadására. Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója köszöntő beszédében kiemelte:

Amikor megvásároltuk ezt a házat, nemcsak egy épületet vettünk át, hanem felelősséget is. Felelősséget azért, hogy Cipő szellemisége, emberi példája tovább éljen bennünk és azokban a fiatalokban, akik itt tanulnak majd. Hiszen Bódi László emberként és művészként egyaránt példát mutatott. Zenéje, szavai, emberi tisztasága generációkat köt össze. Ő volt az, aki a magyar könnyűzene történetében nemcsak hangokat, érzéseket írt be. Dalai megtanítottak minket arra, hogy az őszinteség, az érzékenység és a szeretet mindig helyet találhat magának még a legzajosabb világban is. Bízunk abban, hogy ez a ház nem csupán emléket fog őrizni, hanem új tehetségeknek ad otthont, új dallamoknak ad hangot, új álmoknak ad szárnyat.

A beszédet Kisgejőci Tulipán énekegyüttes előadása követte, akik a Kék hotel című Republic-slágert adták elő.

Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere hangsúlyozta a kultúra fontosságát határokon belül és azokon túl, továbbá Cipő munkásságát méltatta. Orosz Ildikó, a Tulipán Tanoda alapítója és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke a magyar népművészet és a tehetségek támogatásának jelentőségét emelti ki beszédében.

Ez a ház nemcsak falakat jelentett. Generációk emlékeit, szeretetét és történeteit őrizte. Most pedig új életet kapott a zene és az emlékezés otthonaként. Gyermekkorunk számos emléke köt minket ehhez a településhez. Bátyámmal csodálatos nyarakat töltöttünk Kisgejőcön a családunk körében. Ezek az élmények mélyen beleépültek Laci vagyis Cipő lelkébe, és ezekből is táplálkozott az az érzékenység, emberi mélység, amely őt jellemezte. És most, ahogy körbenézek, és látom, hogy szülőföldjén újra felcsendülhet a zene, érzem, hogy ő is itt van velünk

– mondta el Cipő testvére, Bódi Marica.

A beszédeket követően sor került az épület átadására. Az ezt jelképező szalagot Orosz Ildikó elnök, Hankó Balázs miniszter, Varga-Bajusz Veronika, Magyarország felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára és Bódi Marica vágta el.

Az átadó után a történelmi egyházak képviselői kérték Isten áldását az épületre.

A rendezvény részeként egy fa elültetésére is sor került, amelyet Kistárcsáról, Bódi László végső nyughelyéről hoztak el Kisgejőcre. A szimbolikus ültetés Kistácsán is meg fog történni, ahol egy Kisgejőcről átvitt fát ültetik el.

Az épület vásárlása Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának, a teljeskörű felújítás pedig a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásából valósult meg.

(Fotók: Kárpátalja.ma)

Orbán Viktória

Kárpátalja.ma

