Forma–1: 2022-ben jönnek az új szabályok

A Forma–1 továbbra is kitart a 2022-es szabályváltoztatások mellett – erősítette meg a királykategória szóvivője, miután a nemzetközi sajtóban fölmerült, az elhúzódó vírushelyzet miatt azok bevezetését újabb egy évvel halaszthatják.

A többek között a versenyek izgalmasabbá tételére irányuló új szabályozás eredetileg az idei évben lépett volna életbe, a koronavírus világjárvány és az abból fakadó gazdasági nehézségek miatt azonban a megújulást 2022-re halasztották. Mivel a járvány továbbra is tombol, és számos országban szigorú korlátozások vannak érvényben, fölmerült, újabb egy évvel halaszthatják az új szabályokat.

Az ezzel kapcsolatos cikkek állítása szerint a jelenlegi autók egy harmadik évet is kaptak volna, tehát 2022-ben is ezeket a konstrukciókat futtatták volna az alakulatok, akik ezzel komoly pénzeket spórolnak, hiszen továbbra is csak limitáltan fejleszthetnek versenygépeiken.

Az F1 azonban egyértelművé tette, nem tervez a szabályozás további halasztásával. Álláspontjuk érthető, a Liberty Media ugyanis régóta elengedhetetlennek tartja ezeket a változtatásokat a sportág fejlődése szempontjából. Azt, hogy a királykategória vezetői kitartanak az eredeti tervek mellett az F1 szóvivője erősítette meg szerda délelőtt.

„Bármely felvetés, ami a 2022-es szabályok késleltetésével kapcsolatos, téves. Ez nem került megvitatásra” – próbált tiszta vizet önteni a pohárba a kommunikációs szakember. „Az új szabályozás célja a versenyzés javítása, az, hogy szorosabb futamokkal tudjuk megajándékozni a rajongóinkat. Ezek a szabályok az új pénzügyi előírásokkal együtt jobbá teszik az F1-et és egy egészségesebb, erősebb üzleti modellt hoznak létre a sportág számára” – tette hozzá.

Az, hogy a szabályváltoztatásokat 2023-ra kellene halasztani, már tavaly fölmerült, állítólag több csapat is újabb csúsztatást szeretett volna. Ezt azonban az F1 sportigazgatója, Ross Brawn is egyértelműen elvetette. A szakember kiemelte, mivel az új autók kevésbé lesznek bonyolultak, az átállás valójában spórolást hoz magával.

„A jelenlegi autók 2021-re való átmentése indokolt, hiszen a lezárások kellős közepén vagyunk” – mondta még a tavalyi évben. „Az új szabályokkal viszont az a cél, hogy az F1-et gazdaságilag életképesebbé tegyük. A jelenlegi autók annyira összetettek, hogy minél többet költünk rájuk, annál gyorsabbak lesznek, ezen pedig javítanunk kell. Olyan helyzetet kell teremtenünk, melyben nem a pénz a legfontosabb a fejlődéshez. Szükségünk van ezekre az új autóra” – emelte ki.

Forrás: m4sport.hu