Forma-1 Miami Nagydíj és F2 futamok élőben az M4 Sporton

Az M4 Sport az ünnepi hosszúhétvégén, május 1. és 3. között teljeskörűen közvetíti a Forma-1-es Miami Nagydíjat, illetve a FIA Formula-2 bajnokság futamait is. A teljes sprinthétvégét továbbá online, az M4sport.hu-n és a Médiaklikken is követhetik.

A hétvégi nagydíj a szezon egyik legkülönlegesebb helyszínén zajlik, a Miami International Autodrome egy stadionkomplexum köré épített, ideiglenes utcai pályán, amely szűk kanyarjaival és hosszú egyeneseivel egyszerre teszi technikássá és látványossá a versenyzést.

Négy és fél hetes szünet után a Forma-1-es mezőny több fontos változással tér vissza. A szünet egyik legnagyobb visszhangot kiváltó híre, hogy újabb kulcsfigura távozik a Red Bull sikercsapatából, amely komoly hatással lehet a négyszeres világbajnok Max Verstappen jövőjére is. Az M4 Sport szakértői részletesen elemzik az új korszak első jeleit, beleértve a biztonságot érintő fejlesztéseket, valamint az időmérő edzések látványosabbá tételét célzó módosításokat. A hétvégi felvezetések során visszatekintenek az idény eddigi történéseire is, különös tekintettel arra, hogy az egyéni világbajnokságot jelenleg egy mindössze 19 éves versenyző, Kimi Antonelli vezeti.

A műsor részeként különleges betekintést kapnak a versenyzők felkészülésébe is Nagy Dániel szakértő által, aki Matics Zsolthoz, a Fit4Race alapítójához látogatott el, ahol négy különböző módszeren keresztül mutatják be, hogyan tartják formában magukat a pilóták egy hosszabb versenymentes időszak alatt.

Az M4 Sport élő közvetítéseinek időpontjai:

05.01. (péntek)

Szabadedzés: 18:00

Sprintidőmérő: 22:30

05.02. (szombat)

Sprintfutam: 18:00

Időmérő edzés: 22:00

05.03. (vasárnap)

Futam: 22:00

Ezen a hétvégén a megszokottnál is több motorsport-izgalom várja a nézőket az M4 Sport felületein, így a Forma-2-es program is kiemelt figyelmet kap, még ha rendhagyó közvetítési rendben is. A sprintfutamot szombaton, az F1-es időmérő után, felvételről láthatják a nézők, míg a főfutamot vasárnap, még az F1-es rajt előtt sugározza a csatorna, szintén felvételről. A rajongók számára ugyanakkor jó hír, hogy mindkét futam élőben is követhető lesz az M4sport.hu 3-as webcsatornáján és a megújult Médiaklikk felületén. A Forma-1 versenyt Wéber Gábor és Nagy Dániel kommentálja.

Az M4 Sport a hétvégén is átfogó, szakértői elemzésekkel és exkluzív tartalmakkal várja a Forma-1 és a Forma-2 rajongóit, míg az eredményekről a Nemzeti Sportrádió is beszámol majd adásaiban.

Kövessék a Forma-1 Miami Nagydíj futamait élőben, az M4 Sporton, és online az M4sport.hu, a nemzetisport.hu, illetve a Médiaklikk oldalain.

