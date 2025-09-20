Forma-1: Baku 2030-ig biztosan marad a versenynaptárban

A Forma-1 illetékesei további négy évvel, 2030-ig meghosszabbították az Azeri Nagydíj szerződését.

A bakui pálya 2016-ban debütált a versenynaptárban, az eddigi nyolc futamán hét különböző győztest avattak, tavaly az ausztrál Oscar Piastri diadalmaskodott a McLaren színeiben – csak a mexikói Sergio Perez nyert korábban kétszer.

A szervezők közleménye szerint a legutóbbi Azeri Nagydíjra több mint 70 országból utaztak rajongók, a televízióban pedig 66 milliónál is többen figyelték élőben az eseményeket.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel. Forrás: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool