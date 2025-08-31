Holland Nagydíj: Piastri nyert, Norris kiesett

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Holland Nagydíjat Zandvoortban, és ezzel 34 pontra növelte az előnyét az összetettben csapattársával, a futamot műszaki hiba miatt feladni kényszerült brit Lando Norrisszal szemben.

A 24 éves Piastrinak ez az idei hetedik és pályafutása kilencedik futamgyőzelme.

Mögötte a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen lett a második a Red Bull-lal, a dobogó alsó fokára pedig a pályafutása eddigi legjobb eredményét elérő Isack Hadjar, az RB francia versenyzője állhatott fel.

A világbajnokság a jövő hét végén folytatódik az Olasz Nagydíjjal, Monzában.

Forrás: MTI