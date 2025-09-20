Azeri Nagydíj: Verstappené a pole pozíció Bakuban

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A holland pilótának ez az idei hatodik és pályafutása 46. pole pozíciója.

Verstappen mellől nagy meglepetésre Carlos Sainz Jr., a Williams spanyol versenyzője startol majd a második kockából, míg a harmadik helyről Liam Lawson, az RB új-zélandi pilótája indulhat.

A vb-pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri összetörte a McLarent és csak a kilencedik rajthely lesz az övé, elsőszámú riválisa és csapattársa, a brit Lando Norris pedig csupán a hetedik startpozíciót csípte el.

Az időmérő edzés első szakaszát kétszer kellett baleset miatt félbeszakítani, majd a leintés pillanatában újfent előkerült a piros zászló, de az már nem befolyásolta az addigra kialakult sorrendet. A második etapban szintén volt egy rövid megszakítás, a végén pedig Lewis Hamilton ért el csalódást keltő eredményt a Ferrarival, a hétszeres vb-győztes brit sztár ugyanis ismét nem jutott be a legjobb 10 közé és csak a 12. helyről startolhat.

A harmadik szakaszban aztán öt perc után a másik Ferrari is kiszállt a pole pozícióért folytatott küzdelemből, a monacói Charles Leclerc ugyanis elnézett egy féktávot és a falnak ütközött. Ennek nyomán ötödször lengették a piros zászlót, közben pedig az eső is eleredt.

A csapadék hamar elállt, a körözés viszont megint nem tartott sokáig, Piastri ugyanis – talán a szezon során először – nagyot hibázott és a falnak csapta a McLaren elejét.

Ismét jött a piros zászló, majd a folytatás, a hátralévő alig négy percben pedig egyedül Verstappen volt képes letaszítani az élről Sainzot, Norris pedig a gyors körében súrolta a falat az autójának jobb oldalával, így igazán jó időt nem tudott futni.

Az 51 körös Azeri Nagydíj vasárnap 13 órakor rajtol Bakuban.

A teljes rajtsorrend:

sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

sor:

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Isack Hadjar (francia, RB)

sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

sor:

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

Esteban Ocon (francia, Haas)

sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Forrás: MTI