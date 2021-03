Fradi-gála a Paks ellen, felcsúti győzelem az ezüstrangadón

Gólgazdag mérkőzésen feszült egymásnak a magyar labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában a két legtöbb találatot szerző együttes, a listavezető Ferencvárosi TC és a Paksi FC. A zöld-fehér rangadón 5:2-es Fradi-győzelem született, így a címvédő megtartotta tizenhárompontos előnyét a Puskás Akadémia előtt. A második helyen álló felcsútiak nagy csatában, végül 1:0-ra legyűrték a harmadik helyen álló MOL Fehérvár csapatát, így nyolc ponttal elléptek riválisuktól.

A paksiak már a találkozó első percében büntetőhöz jutottak a Groupama Arénában, amit Hahn János magabiztosan értékesített (0:1). Ezután a Fradi helyzetet helyzetre halmozott, aminek a 22. percben meg is lett az eredménye: Laidouni egyenlített a 22. percben, Civic pontos beadása után. A második félidő elején az FTC is büntetőhöz jutott, amit Uzuni realizált (2:1). A 62. percben a csereként beálló Robert Mak megszerezte első ferencvárosi gólját, ezzel 3:1-re módosítva az állást. A 75. percben Boli góljával már 4:1-et mutatott az eredményjelző, de a 88. percben Szendrei találatával szépítettek a paksiak (4:2). Rögtön ezután a tíz perccel azelőtt beálló Baturina is megrúgta gólját, ezzel kialakítva az 5:2-es végeredményt. A hazaiaknál a munkácsi Igor Haratyin pozitív koronavírus-tesztje miatt még nem léphetett pályára.

Az ezüstrangadón a Puskás Akadémia Slagveer 68. percben szerzett találata döntötte el a három pont sorsát, amire a Vidi játékosai nem tudtak válaszolni (1:0). A Mezőkövesd Cseri és Vojtus góljaival 2:1-re legyőzte a kiesés ellen harcoló Budafokot, így már csak két pontra vannak a harmadik helytől. Ezúttal a Mezőkövesdben nem lépett pályára a nagyszőlősi Vajda Sándor, a Budafoki keretben pedig nem találkozhattunk a viski Takács Ronald nevével.

A remek formában futballozó Újpest FC már az első félidőben lerendezte a Kisvárda elleni találkozót, mivel már a 35. percben 3:0-ra vezettek a lila-fehérek. A nem túl eseménydús második félidő már nem hozott változást, így maradt a 3:0-s végeredmény. A hazaiaknál Beridze duplázott, és Croizet is betalált a szabolcsiak kapujába. A Kisvárda keretében ezúttal nem volt ott az alsókerepeci Hei Viktor. Az MTK a ZTE csapatát fogadta, és a hazaiak a 67. percben Schön góljával vezetéshez is jutottak. A találkozó hajrájában hajszálon múlt a zalaegerszegi egyenlítés, de a ZTE gólja helyett két MTK-találat következett: a 90. percben Mezei talált be tizenegyesből, majd a 93. percben egy kapufát eltaláló lövés Demjén kapus hátáról a hálóban kötött ki (3:0). A Diósgyőri VTK és a Budapest Honvéd kiesési rangadóján gólnélküli döntetlen született, aminek egyik csapat sem örülhetett igazán (0:0).

Az OTP Bank Liga állása 26 forduló után:

Ferencvárosi TC 55:18 61 pont Puskás Akadémia 37:31 48 p. MOL Fehérvár 50:32 40 p. MTK Budapest 38:33 38 p. Mezőkövesd 31:32 38 p. Újpest FC 35:51 34 p.

Paksi FC 52:52 34 p.

Kisvárdai FC 23:34 34 p.

Budapest Honvéd 37:37 29 p.

Zalaegerszegi TE 42:50 26 p.

Budafoki MTE 31:48 26 p.

Diósgyőri VTK 28:41 23 p.

Kopasz Gyula

