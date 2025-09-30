Megyei bajnokság: továbbra is hibátlan a Szőlős FC

A kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság bajnoki csoportjának 2. fordulójában újabb győzelmet aratott a címvédő Szőlős FC együttese, amely ezúttal az Unggesztenyési Csillag-SPAR csapatát győzte le hazai pályán. Mivel az alapszakaszból továbbjutók az egymás ellen szerzett pontokat magukkal vitték a bajnoki szakaszba, így már nyolc pont a nagyszőlősiek előnye a második helyen álló Medea-Nevickei vár előtt.

A hatodik, azaz utolsó helyen álló Ilosvai Buzsora gólnélküli döntetlent játszott hazai pályán a második helyezett Medea-Nevickei vár csapatával, akiknek így további két ponttal nőtt hátrányuk az éllovassal szemben. A nagyszőlősiek a 20. percben kerültek hátrányba a Csillag-SPAR elleni hazai rangadón, de az ugocsaiak a félidő hajrájában két perc alatt fordítani tudtak Mihajlo Csedrik és Pukánics Adrián góljaival. A mérkőzésen több találat már nem született, így maradt a minimális, egygólos hazai siker. A Viski FC 2-1-re legyőzte odahaza az Unggesztenyési Csillagot, így pontszámban beérte riválisát.

Megyei labdarúgó-bajnokság, bajnoki szakasz:

Szőlős FC (Nagyszőlős) – Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci, Szerednyei kistérség) 2–1

Ilosvai Buzsora – Medea-Nevickei vár (Onokivci, Felsődomonyai kistérség) 0–0

Viski FC – Unggesztenyési Csillag (Linci, Szerednyei kistérség) 2–1

A bajnoság állása: 1. Szőlős FC 18 pont (19-4), 2. Medea-Nevickei vár 10 pont (13-9), 3. Unggesztenyési Csillag-SPAR 9 pont (11-9), 4. Unggesztenyési Csillag 6 pont (5-11), 5. Viski FC 6 pont (9-13), 6. Ilosvai Buzsora 4 pont (7-17).

Az ifiknél már a helyosztók következnek, a döntőben a Szőlős FC az Unggesztenyési Csillag-SPAR csapatával küzdhet meg, míg a bronzmérkőzésen a Viski FC és az Ilosvai Buzsora együttesei csaphatnak össze.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua