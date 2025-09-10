Kikapott a magyar válogatott Portugáliától

Szeptember 9-én játszotta második világbajnoki selejtező mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott a Puskás Arénában. A meccset 3:2-re Portugália nyerte.

A magyar nemzeti tizenegy izgalmas játszmában méltó ellenfele volt a világranglista hatodik helyén álló vendégcsapatnak. Varga Barnabás a 21. és a 84. percben is gólt fejelt, azonban a győzelemhez ez sem volt elég. A Cristiano Ronaldo vezette portugálok egy-egy hibát kihasználva két akciógóllal és egy büntetőt értékesítve győztek.

Marco Rossi csapata legközelebb október 11-én fogadja Örményország válogatottját.

