Futóverseny az elesett katonák emlékére

Az Ukrán Fegyveres Erők katonáinak tiszteletére szerveztek futóversenyt augusztus 30-án Ungváron – közölte Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója.

A Tisztelem a katonákat, Ukrajna hőseiért futok elnevezésű sporteseményt szimbolikus dátumon, az elesett védelmezők emléknapját követően szervezték meg. Az első ilyen eseményt 2018-ban Kijevben tartották meg.

Miroszlav Bileckij is részt vesz a versenyen, az ismeretlen katonáért fut. „Mindazokért, akiknek a neve még nem ismert, de akiknek áldozata örökre a szívünkben marad” – írta.

A verseny a Petőfi térről indult, több mint 1 400 résztvevővel. Veteránok és az elesett katonák hozzátartozói közül is többen rajthoz álltak.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Miroszlav Bileckij Facebook-oldaláról