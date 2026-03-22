Jótékonysági félmaraton Huszton

A múlt évhez hasonlóan idén is jótékonysági futóversenyek sorát tervezik lebonyolítani Kárpátalja városaiban. Ezek közül első volt a sorban a március 22-én megrendezett Khust Half Marathon 2026.

A versenyről Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója számolt be a Facebookon.

Mint írta, több mint 900 futó vett részt a megmérettetésen Kárpátaljáról és Ukrajna más régióiból. A megjelenteket a sport szeretetén kívül a segítőkészség is hajtotta, ugyanis a futással a fronton harcoló katonákat támogatták.

A versenyzők három táv közül választhattak:

21,1 kilométeres félmaraton,

10 km,

1 km.

A legfiatalabbak számára külön gyerekfutamokat is indítottak.

A megyevezető hozzátette, hogy a szervezők a Khust Half Marathon részvételi díjainak teljes összegét az Ukrán Fegyveres Erők támogatására fordítják. Így volt ez a korábbiakban is, és a közös erőfeszítésnek hála már több tucat autót, több száz drónt és más szükséges felszereléseket tudtak a hadseregnek adományozni.

A mai verseny is eredményes volt, hiszen a bevételekből 3 autót és több drónt vásároltak, melyeket hamarosan el is juttatnak a frontvonalba.

Miroszlav Bileckij köszönetet mondott a futóknak és az országot védelmező katonáknak is.

„Huszt most átadta a stafétát Ungvárnak. Az április 19-i rajtnál találkozunk”

– zárta sorait a kormányzó arra utalva, hogy a következő félmaratont a megyeszékhelyen rendezik.

Kárpátalja.ma