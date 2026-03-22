Jótékonysági félmaraton Huszton
A múlt évhez hasonlóan idén is jótékonysági futóversenyek sorát tervezik lebonyolítani Kárpátalja városaiban. Ezek közül első volt a sorban a március 22-én megrendezett Khust Half Marathon 2026.
A versenyről Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója számolt be a Facebookon.
Mint írta, több mint 900 futó vett részt a megmérettetésen Kárpátaljáról és Ukrajna más régióiból. A megjelenteket a sport szeretetén kívül a segítőkészség is hajtotta, ugyanis a futással a fronton harcoló katonákat támogatták.
A versenyzők három táv közül választhattak:
- 21,1 kilométeres félmaraton,
- 10 km,
- 1 km.
A legfiatalabbak számára külön gyerekfutamokat is indítottak.
A megyevezető hozzátette, hogy a szervezők a Khust Half Marathon részvételi díjainak teljes összegét az Ukrán Fegyveres Erők támogatására fordítják. Így volt ez a korábbiakban is, és a közös erőfeszítésnek hála már több tucat autót, több száz drónt és más szükséges felszereléseket tudtak a hadseregnek adományozni.
A mai verseny is eredményes volt, hiszen a bevételekből 3 autót és több drónt vásároltak, melyeket hamarosan el is juttatnak a frontvonalba.
Miroszlav Bileckij köszönetet mondott a futóknak és az országot védelmező katonáknak is.
„Huszt most átadta a stafétát Ungvárnak. Az április 19-i rajtnál találkozunk”
– zárta sorait a kormányzó arra utalva, hogy a következő félmaratont a megyeszékhelyen rendezik.