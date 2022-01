Futsal: a főiskolások Kígyóst, a gátiak a Beregvidéket gyűrték le

A meglepetések fordulójának is nevezhetjük a II. Rákóczi Ferenc Futsalbajnokság 5. játéknapját. A szerdai fordulóban több mérkőzésen is borult a papírforma, és az előzőleg esélyesebbnek tartott együttesek vereséget szenvedtek. Kisebb meglepetésnek könyvelhetjük el a főiskola csapatának győzelmét az addig második helyen álló kígyósiak ellen, ahogy a tiszakeresztúri győzelmet is a tiszaújlakiak felett. A forduló legnagyobb meglepetése azonban a gáti-guti együttes kiütéses sikere a Beregvidék ellen. Az alsóházi rangadó is küzdelmes találkozónak ígérkezett, de a Városháza gárdája rendkívül sima mérkőzésen tizenegy góllal lelépte a sereghajtó, még mindig nulla pontos Fornos együttesét.

Az előző forduló meglepetése a kígyósiak Tiszaújlak elleni veresége volt, amit az 5. körben egy újabb vesztes csata követett a beregszászi kistérségiek részéről: az eddig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó (1 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola gárdája egy góllal többet lőtt ellenfelénél, és Géczi István vezetésével fontos győzelmet arattak a rangadón. A listavezető Nagydobrony a középmezőnyben tartózkodó Nagybaktával csapott össze, akik nem okoztak különösebb gondot Kiss Lászlóéknak: a nagydobronyiak hétgólos sikert arattak, és továbbra is hibátlan mérleggel vezetik a bajnokságot. Jánosi együttese az egyik sereghajtóval, a Magnummal találkozott, és a papírformának megfelelően sima, ötgólos győzelmet arattak a beregszásziak felett. Jánosi a riválisok botlásának köszönhetően feljött a tabella negyedik helyére.

Az ugocsai rangadón a még nyeretlen tiszakeresztúriak küzdelmes mérkőzésen, kiélezett csatában győzték le az esélyesebbnek számító tiszaújlakiakat. A sereghajtók rangadóján a Városháza és Fornos csapata is első győzelméért hajtott, bár a munkácsi kistérségiek önmaguk árnyékai voltak, és nagyon sima kiütéses vereséget szenvedtek. A fornosiak öt mérkőzés alatt már 54 gólt kaptak, és három csapatnál is több találatot vittek be (16), de pontot szerezniük még mindig nem sikerült. Ezt valószínűleg nem a következő fordulóban fogják elkezdeni, mivel a listavezető nagydobronyiakkal mérkőznek majd meg. A forduló legnagyobb meglepetése a gáti-guti együttes sima győzelme volt a Beregvidék ellen. A beregszásziak vereségükkel visszacsúsztak a középmezőnybe, a gátiak pedig feljöttek a második helyre.

Az ötödik forduló után is megmaradt Nagydobrony együttesének százszázalékos mérlege, de néhány rangadója hátra van még az Ung-vidékieknek. Az első hét csapat közül még mindig odaérhet bármelyik a dobogós helyek valamelyikére.

Az 5. forduló eredményei:

Beregvidék – Gát-Gut 1:5

Jánosi – Magnum (Beregszász) 6:1

Nagybakta – Nagydobrony 3:10

Kígyós – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász) 2:3

Tiszakeresztúr – Tiszaújlak 4:3

Városháza (Beregszász) – Fornos 13:2

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Nagydobrony 5 5 0 0 61:14 15 2. Gát-Gut 5 4 0 1 25:19 12 3. Kígyós 5 3 0 2 19:14 9 4. Jánosi 5 3 0 2 31:21 9 5. II. RFKMF (Beregszász) 5 2 2 1 28:26 8 6. Beregvidék SC(Beregszász) 4 2 0 2 21:14 6 7. Tiszaújlak 4 2 0 2 18:13 6 8. Nagybakta 4 1 1 2 13:20 4 9. Tiszakeresztúr 4 1 1 2 10:15 4 10. Városháza (Beregszász) 4 1 1 2 24:22 4 11. Magnum (Beregszász) 4 0 1 3 7:41 1 12. Fornos 5 0 0 5 16:54 0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma