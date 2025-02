Futsal: Balog Alexszel soraiban győzött a magyar U19-es válogatott

A magyar U19-es futsalválogatott 4-3-ra legyőzte a házigazda hollandokat a márciusi Eb-selejtezőket megelőző utolsó felkészülési mérkőzésén. A magyar csapat góljait Nguyen Nhat Duy, Somogyi Patrik, Molnár Dániel és Bognár Martin szerezték. A győztes csapatban pályára lépett a nagyberegi születésű, Beregvidék-nevelés Balog Alex is, aki Csengeren a helyi labdarúgó- és futsalegyüttes oszlopos tagja.

A nagyberegi születésű Balog Alex a Beregvidék ISE neveltje, aki Antal Roland kezei alatt járta végig a beregszászi sportegyesület különböző korosztályait, majd Csengerre igazolt. Balog Alex tehetségére az idősebb korcsoportok edzői is felfigyeltek, így az akkor még csupán tizennégy éves nagyberegi srác letette névjegyét az U17-es, és az U19-es együttesben is. Alex első magyarországi szezonjában a beregdédai vezetőedző, Antal Roland irányítása alatt álló U15-ös csapattal a Magyarország északi és keleti részének együtteseit tömörítő regionális bajnokságban (Észak-Keleti csoport) szerepelt. A csengeriek 64 góljából a kárpátaljai tehetség 35 találatot vállalt.

Azóta két színtéren, futballban és futsalban is kiemelkedőt alkotott. A mindössze 18 esztendős kárpátaljai tehetség már 547 találatnál jár 233 mérkőzésen. Alex jelenleg a Csenger FC felnőtt- és U19-es labdarúgócsapátában, a Csenger Futsal Beregvidék, illetve a Csenger Futsal felnőtt és U19-es együtteseiben is kiválóan szerepel, emellett a magyar U19-es futsal-válogatottban is pályára lépett több alkalommal. Az idei szezonban 35 góljával vezeti az országos U19-es futsalbajnokság góllövőlistáját.

Gólstatisztika, Balog Alex mutatói a 2024/2025-ös idényben: 51 mérkőzésen 80 gól (forrás: MLSZ Adatbank).

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, felnőtt labdarúgás: 11 mérkőzés/8 gól.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kupa: 2/4.

Futsal Magyar Kupa: 1/2.

MLSZ Országos Futsal U19: 14/35.

Futsal NB II., Keleti csoport: 9/5.

MLSZ Regionális U19 Alap, Keleti csoport: 10/21.

Futsal NB III., Szabolcs Vármegyei csoport: 4/5.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: mlsz.hu, Balog Alex az állósorban balról a második