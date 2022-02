Futsal Eb: háromgólos ukrán vereség a bronzmeccsen a spanyoloktól

Az ukrán teremlabdarúgó-válogatott a bronzmérkőzést is elveszítette a Hollandiában rendezett futsal Európa-bajnokságon, miután az elődöntőben egygólos vereséget szenvedett Oroszország együttesétől. Az ukránok ezúttal a spanyoloktól kaptak ki három góllal, összességében pedig két győzelmet arattak a tornán, és négyszer szenvedtek vereséget, de ez is elég volt a negyedik hely megszerzéséhez. Az oroszok a döntőig az összes találkozójukat megnyerték az Eb-n, ahogy a másik ágon a spanyolokat legyőző címvédő portugálok is, és a két csapat a fináléban is szoros összecsapást vívott egymással.

A bronzmérkőzésen a spanyolok Melando góljával a 11. percben szerezték meg a vezetést Ukrajna ellen, amire még válaszolni tudtak Kosenko tanítványai: a 17. percben Csernyavszkij egyenlített (1:1). Egy perc elteltével ismét az ibériaiaknál volt az előny, miután Solano talált be Cipun kapujába. A második játékrészben még kétszer betaláltak a spanyolok: a 31. percben Boyis, egy perccel később pedig Adolfo is eredményes volt. A spanyolok nyolc perccel a vége előtt eldöntötték a mérkőzést, így bronzéremmel vigasztalódhatnak a legutóbbi Eb ezüstérmesei. Ukrajna válogatottja az előkelő negyedik helyet szerezte meg, ami az elmúlt tizenöt év legjobb ukrán eredménye az Eb-n.

A döntőben a két veretlen együttes, Oroszország és Portugália találkozott. Az Eb-n erősen tartalékos kerettel játszó oroszok már a 13. percben két góllal vezettek: a 10. percben Szokolov, három perccel később pedig Afanaszjev volt eredményes. Az elődöntőben a spanyolok ellen 0:2-ről talpra álló portugálok megismételték jól bevált forgatókönyvüket: a 19. percben Paco szépített, majd a második játékrészben Coelho egyenlített. A 32. percben a vezetést is megszerezte a vb- illetve Eb-címvédő, miután Coelho talált be ismét. A hajrában az oroszok mindent egy lapra tettek fel, és a kapust lehozva üres kapuval támadtak létszámfölényben. Az orosz támadás elakadt, és a portugálok az utolsó másodpercekben üres kapus gólt szereztek, ezzel beállítva a 4:2-es végeredményt. Portugália a világbajnoki döntő után az Európa-bajnokságot is megnyerte, így megvédte kontinensbajnoki címét.

Futsal Európa-bajnokság, döntő:

Portugália–Oroszország 4:2

A 3. helyért:

Spanyolország–Ukrajna 4:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma