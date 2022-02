Futsal Eb: orosz-ukrán összecsapást rendeznek az elődöntőben

Az ukrán teremlabdarúgó-válogatott a negyeddöntőben legyőzte az esélyesebbnek tartott Kazahsztán együttesét, így meglepetésre bejutott az elődöntőbe, a Hollandiában rendezett futsal Európa-bajnokságon. Az ukránok három csoportmeccsükből mindössze egyet nyertek meg, és úgy kerültek be a legjobb nyolc közé. Az elődöntőben a tornán eddig százszázalékos mérleggel rendelkező orosz válogatott lesz az ukránok ellenfele, míg a másik ágon a címvédő portugálok a spanyolokkal csaphatnak össze.

Az A csoportot százszázalékos teljesítménnyel nyerték a portugálok, míg az ukrán csapat egy győzelmével is megszerezte a második továbbjutó helyet. A B csoportot a 7 pontos Kazahsztán nyerte a finnek, az olaszok és a szlovének előtt. A folytatásban Ukrajna a kontinens egyik legerősebbjének számító Kazahsztán válogatottjával küzdhetett meg a négy közé jutásért. A mérkőzésen az ukránok egy büntetőből szerezték meg a vezetést a 15. percben, és hiába támadtak ezután is gőzerővel a kazahok, az első játékrész 1:0-s ukrán vezetéssel zárult. A második félidő 25. percében már kétgólos volt az ukrán előny, s mivel a kazahok létszámfölényben támadtak, és kapusuk teljesen kijött a mezőnybe, aminek ismét meg lett az eredménye: a 30. percben Zvarics az üres kapuba talált be (0:3). A kazahok Junior és Orazov révén szépítettek (2:3), de kapusuk továbbra is a mezőnyből segítette a támadásokat, ezzel üresen hagyva kapuját, amit Razuvanov és Lebigy is kihasznált, beállítva ezzel az 5:3-as végeredményt. A másik ágon a portugálok megszenvedtek a finnekkel, és csupán 3:2-es sikert aratott a címvédő.

A C csoport élén a hibátlan mérleggel rendelkező oroszok végeztek – 16 rúgott és mindössze 2 kapott góllal – megelőzve a szlovák, a horvát és a lengyel válogatottakat. A D csoportot a spanyolok nyerték meg a grúzok, az azeriek és Bosznia-Hercegovina előtt. A negyeddöntőben az oroszok a grúzokat gyűrték le két góllal (3:1), a spanyolok pedig a szlovákokat ütötték ki (5:1).

Az elődöntő egyik párharcánál a legutóbbi Eb döntősei találkoznak (2018), amit akkor a portugálok nyertek 3:2-re a spanyolok ellen, akiknek van miért visszavágniuk az ibériai rangadón. A négy évvel ezelőtti döntőhöz hasonlóan a bronzmeccs sem fog megismétlődni idén, mivel akkor 1:0-s orosz siker született a kazahok ellen. Most a kazahok helyett az ukránokkal találkoznak az oroszok az elődöntőben, akik a párharc esélyeseinek számítanak, de a döntőbe jutásért küzdelmes, kiegyenlített küzdelemre számíthatnak a nézők.

Futsal Európa-bajnokság, a negyeddöntő eredményei:

Portugália–Finnország 3:2

Spanyolország–Szlovákia 5:1

Kazahsztán–Ukrajna 3:5

Oroszország–Grúzia 3:1

Az elődöntő párosításai:

Oroszország–Ukrajna

Spanyolország–Portugália

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma