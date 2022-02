Futsal Eb: Oroszország legyőzte Ukrajnát az elődöntőben

Az ukrán teremlabdarúgó-válogatott a Hollandiában rendezett futsal Európa-bajnokság elődöntőjében egygólos vereséget szenvedett az erősen tartalékos Oroszország együttesétől. Az ukránok három csoportmeccsükből mindössze egyet nyertek meg, és úgy kerültek be a legjobb nyolc közé, ahol nagy meglepetésre kiejtették a kazahokat. Az oroszok eddigi összes találkozójukat megnyerték az Eb-n, ahogy a másik ágon a spanyolokat legyőző címvédő portugálok is, így izgalmas döntőre számíthatnak a sportág kedvelői. Ukrajna a bronzmérkőzésen a jóval esélyesebbnek számító Spanyolországgal mérkőzik meg vasárnap délután.

Az elődöntő első összecsapásán Ukrajna és Oroszország válogatottja feszült egymásnak a döntőbe jutásért. Az ukrán válogatottat nagyjából száz szurkoló bíztatta a találkozón, bár többnyire az ellenfél gyalázásával voltak elfoglalva a kilátogatók. Az erősen tartalékos orosz válogatott már a 2. percben megszerezte a vezetést Szokolov góljával (1:0), az ukránok pedig többnyire ellentámadásokra rendezkedtek be, és gyorsan összegyűjtöttek négy szabálytalanságot is (az ötödik után büntető jár az ellenfélnek teremfociban). A 15. percben Putyilov kapus az ukrán kapuig dobta előre a labdát, és Afanaszjev kettőre növelte csapata előnyét (2:0). Egy perccel később szépítettek az ukránok (2:1), de egyenlíteniük nem sikerült. A második játékrészben már jóval többet támadott Kosenko csapata, de az újabb gólt ismét az oroszok szerezték meg: a 31. percben, Nando passzát követően Nijazov talált be szépségdíjas gólt sarkazva (3:1). Pár perccel később Soturma lövésébe tette be a lábát Abaksin, amivel sikerült szépítenie az ukrán válogatottnak (3:2). Az utolsó öt percben beszorultak az oroszok, és egy perccel a vége előtt jogos büntetőhöz jutottak az ukránok: Soturma középre tartó lövését összezárt lábakkal védte Putyilov. Az utolsó másodpercekben még egyenlíthetett volna Ukrajna együttese, de nagy ziccert hagytak ki, így maradt a 3:2-s végeredmény. Oroszország a döntőben folytathatja, míg Ukrajna a bronzért küzdhet meg vasárnap.

Az elődöntő másik párharcánál a legutóbbi Eb döntősei találkoznak (2018), amit akkor a portugálok nyertek 3:2-re a spanyolok ellen, akiknek volt miért visszavágniuk az ibériai rangadón. Európa két legerősebb együttesének összecsapását a spanyolok kezdték jobban, és már 2:0-ra vezettek az első félidő 13. percében. A portugálok a második játékrészben előbb büntetőből szépítettek, majd két perc múlva egalizálták az eredményt. A találkozó hajrájában végül a győzelmet is megszerezte az aktuális világbajnok illetve Eb-címvédő, amivel bejutottak a döntőbe.

Futsal Európa-bajnokság, az elődöntő eredményei:

Oroszország – Ukrajna 3:2

Spanyolország – Portugália 2:3

A döntőben: Portugália – Oroszország

A 3. helyért: Spanyolország – Ukrajna

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma