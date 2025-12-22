Futsal: elhalasztották a zárófordulót

A II. Rákóczi Ferenc Futsalbajnokság hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta az érintetteket, hogy a 9. forduló időpontja módosult.

A korábban 2025. december 26-ra tervezett fordulót december 28-án rendezik. Az első mérkőzés 13:00 órakor kezdődik (kijevi idő szerint), a további mérkőzések időpontjai ehhez igazodnak – olvasható a szervezők közleményében.

A bajnoki cím fő várományosa a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem csapata, amely a nyolcadik játéknapot követően egy karnyújtásnyira került a végső győzelemhez. Ehhez az utolsó fordulóban le kell győzniük a jó erőkből álló és a negyedik helyre felugró Kígyós csapatát. Az éllovas botlásában bízó címvédő Határőrök Tiszakeresztúrral mérkőznek meg, a harmadik helyen álló Rendőrség pedig Beregszász ellen zárja a sorozatot.

A 9. forduló programja (helyi idő szerint):

12.00: Beregvidék ifi–Dobrony

13.00: Beregvidék–Magnum

14.00: Beregszász–Rendőrség

15.00: Kígyós–II. RFKME

16.00: Tiszakeresztúr–Határőrök

17.15: eredményhírdetés és ünnepélyes díjátadó

A bajnokság állása:

1. II. RFKME 21 pont (36–15), 2. Határőrök 20 pont (31–13), 3. Rendőrség 18 pont (42–17), 4. Kígyós 15 pont (25–19), 5. Magnum 13 pont (36–28), 6. Tiszakeresztúr 10 pont (27–31), 7. Beregvidék 9 pont (29–23), 8. Dobrony 6 pont (20–41), 9. Beregszász 2 pont (13–26), 10. Beregvidék SC ifi 1 pont (17–52).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma