Futsal: először bajnok a Rákóczi Egyetem csapata

A záróforduló előtt a bajnoki cím fő várományosa a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem csapata volt, amely a nyolcadik játéknapot követően egy karnyújtásnyira került a végső győzelemhez. Ehhez az utolsó fordulóban le kellett győzniük a jó erőkből álló és a negyedik helyre felugró Kígyós csapatát. Az éllovas botlásában bízó címvédő Határőrök Tiszakeresztúrral mérkőztek meg, a harmadik helyen álló Rendőrség pedig Beregszász ellen zárta a sorozatot.

A zárófordulóban nem történt meglepetés, így a tabellán is csak minimális változás következett be az előző fordulóhoz képest: a Magnumot három góllal legyőző Beregvidék egy helyet előrelépett, a Határőrök ellen hatalmasat küzdő Tiszakeresztúr pedig egy helyet visszacsúszott (a félidei 1–6-ot követően 5–7-re zárkóztak fel az ugocsaiak). Az alsóházi rangadót simán nyerte Dobrony csapata a Beregvidék ifi ellen, míg a Rendőrség együttese nyolc góllal kiütötte a szintén a hátsó régióhoz tartozó Beregszász gárdáját. A Rákóczi Egyetem csapata két góllal nyerni tudott Kígyós ellen, ezzel először szerezték meg az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő teremfoci-bajnokság trófeáját. Második helyen a Határőrök végeztek, mindössze egy ponttal lemaradva a bajnoktól. A dobogó legalsó fokára pedig a Rendőrség csapata állhatott fel, akik csupán három ponttal maradtak le az első és két ponttal a második helyezettől.

A II. Rákóczi Ferenc Futsalbajnokság első kiírását az orosz-ukrán háború kitörése miatt félbeszakították, így a Nagydobronyi FC lett a bajnok, megelőzve az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Beregvidék SC-t, akik a 7. fordulóban 6-3-ra kiütötték a későbbi bajnokot. A következő szezonban a Kígyósi FC diadalmaskodott, míg két évvel ezelőtt a Tiszakeresztúri FC játékosai emelhették magasba a bajnoki serleget. A tavalyi győztes, azaz a címvédő a Határőrök csapata volt.

A 9. forduló eredményei:

Beregvidék ifi–Dobrony 1–5

Beregvidék–Magnum 8–5

Beregszász–Rendőrség 0–8

Kígyós–II.RFKME 3–5

Tiszakeresztúr– Határőrök 5–7

A bajnokság végeredménye:

1. II. RFKME 24 pont (41–18), 2. Határőrök 23 pont (38–18), 3. Rendőrség 21 pont (50–17), 4. Kígyós 15 pont (28–24), 5. Magnum 13 pont (41–36), 6. Beregvidék 12 pont (37–28), 7. Tiszakeresztúr 10 pont (32–38), 8. Dobrony 9 pont (25–42), 9. Beregszász 2 pont (13–34), 10. Beregvidék SC ifi 1 pont (18–57).