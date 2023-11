Futsal: győzelemmel kezdett a Rákóczi-főiskola és Tiszakeresztúr együttese

A II. Rákóczi Ferenc futsalbajnokság pénteki játéknapján, a torna nyitófordulójában, győzelemmel kezdett a beregszászi főiskola együttese, valamint a tiszakeresztúri és a bátyúi gárda is. A forduló legnagyobb rangadóján döntetlen született, miután nem bírt egymással a címvédő kígyósi csapat és a Jobbpart együttese.

A teremfoci-bajnokság nyitófordulójában beregszászi rangadóval indult útjára a labda: a Spárta és a beregszászi főiskola gárdája csapott össze a nyitómérkőzésen. A találkozó elején két góllal is vezetett a rutinosabb játékosokból álló Spárta, de a főiskolások tartották a lépést, és 3-3-as állás után kezdték magukhoz ragadni a kezdeményezést. A találkozó utolsó felében mindent egy lapra tett fel a Spárta, és kapusuk is kijött a mezőnybe. Ezzel csak növelni tudta előnyét a II. RF KMF gárdája, amely végül három góllal győzte le ellenfelét. A második találkozó is nagy csatának ígérkezett – ami végül be is igazolódott –, mivel a címvédő Kígyósi FC és a tavalyi bronzérmes Nagybaktai Jobbpart együttese feszült egymásnak. A mérkőzésen egyenrangú felek összecsapásának lehettek tanúi a nézők, a csapatok végig fej-fej mellett haladtak, a végeredmény pedig 3-3-as döntetlen lett. A harmadik mérkőzésen két újoncnak tekinthető csapat találkozott egymással: a bátyúi és a gúti-gáti együttes. A bátyúiak nagyarányú győzelmet arattak a fiatalokból álló gúti-gáti csapat felett, a találkozón kilenc góllal nyert a rutinosabb, jobb erőkből álló együttes. A játéknap zárásaként a tiszakeresztúriak léptek pályára Beregszász gárdája ellen. Mindkét csapat jól kezdte az összecsapást, és sokáig kiegyenlített volt a mérkőzés, de 2-2-es állást követően belehúztak az ugocsaiak, és egymás után háromszor is betaláltak, amivel kialakult az 5-2-es végeredmény.

A következő fordulóban Kígyós csapata Beregszásszal, a bátyúiak a főiskolásokkal, a Spárta Tiszakeresztúrral csaphat össze, tehát rangadókkal folytatódik a bajnokság, míg az első forduló összecsapásainak erőviszonyaiból kiindulva a Jobbpart együttese Gút-Gát csapata ellen növelheti pontjai és góljai számát.

Az 1. forduló eredményei:

Beregszászi Spárta – II. RF KMF (Beregszász) 4-7

Kígyós – Nagybaktai Jobbpart 3-3

Bátyú – Gút-Gát 12-3

Tiszakeresztúr – Beregszász 5-2

Kopasz Gyula

